中聯信託釋出15%股權 台北101回應：視為投資人參與良好時機

針對大股東中聯信託所持台北金融大樓股份有限公司（台北101）股權啟動公開標售，台北101回應指出，本次股權釋出屬於股東的股權移轉安排。公司並表示，考量台北101近年營運表現穩健，每年獲利狀況屢創新高，股利逐年增長，對股權釋出與投資人參與皆屬良好時機，台北101對此樂觀其成，未來也將持續穩健發展，深化台灣與國際企業之合作。

從股權結構來看，台北101仍以泛公股體系為主，合計持股約72%。其中，中華電信（2412）持股11.764%，兆豐銀行（含金控成員）10.679%，第一銀行（含金控成員）7.041%，華南金控（2880）與合作金庫銀行各持股5%，彰化銀行持股約3.5%，台灣企銀約3%，臺灣證券交易所持股8.984%，臺灣金聯持股1.9%；此次公開標售股權的中聯信託，則由中央存款保險公司接管代管，持股15.116%。

除泛公股體系外，民營機構合計持股約11%，其中以中國信託持股6.122%最高，新光人壽持股3.246%，其餘民營股東合計約1.372%。此外，日籍股東台灣伊藤忠投資公司持股17.274%，為單一最大外資股東。

市場分析指出，隨著中聯信託所持股權釋出，未來股權可能重新分配至泛公股體系、既有民營股東或具策略意義的新投資人手中，但整體股權結構仍以泛公股與長期策略股東為主。台北101本身則重申，將持續以穩健經營為核心，推動既有觀景台、百貨與辦公大樓等核心業務發展，並拓展與國際企業的合作深度。