台股今年正向樂觀 瑞銀上看目標指數來到這個點位

2026年外資圈對台股看法的首篇報告出爐。瑞銀證券基於台股上市櫃企業獲利前景看俏，因此上調台股本益比至15.6倍，2026年底的台股目標指數預期為29,023點，樂觀情境下上看30,842點，下行估值則為22,787點。

瑞銀台股策略分析師陳玟瑾指出，近來台股表現強勢，不斷創下歷史新高，主要與市場對獲利的正向共識高度相關，而獲利預期則跟隨主要雲端服務供應商（CSP）的資本支出上修而走高。

目前市場共識預估2026年台股上市櫃企業獲利將年增19%，其中科技類股的獲利預期持續上修，而非科技類股的下修趨勢已有所緩和。陳玟瑾根據瑞銀所涵蓋的研究標的，預估獲利年增率約為20%，與市場共識相當。

陳玟瑾說，目前的上行循環本益比屬於合理水準。若供應鏈能順利交付新產品與新專案，且AI投資的變現能力足以支撐激進的AI資本支出計畫，則獲利預期仍有進一步上修的空間。

陳玟瑾持續看好台灣AI科技供應鏈，同時建議分散配置至以下三個方向：一、AI帶動的自動化需求加速成長：其中研華（2395）在智慧製造領域的布局，具備良好優勢；二、消費性科技：聯電（2303）受惠於價格趨於穩定，大立光（3008）則因銷售動能改善與部分規格升級而受益。

三、高股息股票：今年第4季進場、明年第2季出場，可能帶來最佳報酬。此外，預期高股息ETF資金將於11–12月進行再平衡，納入高股息個股。同時，隨科技供應鏈資本支出上升，可能帶動放款成長，因此也對銀行類股維持正向看法。

2025年以來，AI科技供應鏈出現頻繁的產業輪動，陳玟瑾認為這種情況在今年仍可能持續。陳玟瑾與瑞銀亞洲量化團隊合作，分析在「高獲利成長、且加權指數評價偏高」的年度中，哪些因子表現相對突出或落後。

根據結果顯示，動能（Momentum）與成長（Growth）因子帶來最為正向的報酬，而風險（Risk）、規模（Size）與價值（Value）因子則表現相對落後。