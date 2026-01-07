快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

台股今年正向樂觀 瑞銀上看目標指數來到這個點位

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

2026年外資圈對台股看法的首篇報告出爐。瑞銀證券基於台股上市櫃企業獲利前景看俏，因此上調台股本益比至15.6倍，2026年底的台股目標指數預期為29,023點，樂觀情境下上看30,842點，下行估值則為22,787點。

瑞銀台股策略分析師陳玟瑾指出，近來台股表現強勢，不斷創下歷史新高，主要與市場對獲利的正向共識高度相關，而獲利預期則跟隨主要雲端服務供應商（CSP）的資本支出上修而走高。

目前市場共識預估2026年台股上市櫃企業獲利將年增19%，其中科技類股的獲利預期持續上修，而非科技類股的下修趨勢已有所緩和。陳玟瑾根據瑞銀所涵蓋的研究標的，預估獲利年增率約為20%，與市場共識相當。

陳玟瑾說，目前的上行循環本益比屬於合理水準。若供應鏈能順利交付新產品與新專案，且AI投資的變現能力足以支撐激進的AI資本支出計畫，則獲利預期仍有進一步上修的空間。

陳玟瑾持續看好台灣AI科技供應鏈，同時建議分散配置至以下三個方向：一、AI帶動的自動化需求加速成長：其中研華（2395）在智慧製造領域的布局，具備良好優勢；二、消費性科技：聯電（2303）受惠於價格趨於穩定，大立光（3008）則因銷售動能改善與部分規格升級而受益。

三、高股息股票：今年第4季進場、明年第2季出場，可能帶來最佳報酬。此外，預期高股息ETF資金將於11–12月進行再平衡，納入高股息個股。同時，隨科技供應鏈資本支出上升，可能帶動放款成長，因此也對銀行類股維持正向看法。

2025年以來，AI科技供應鏈出現頻繁的產業輪動，陳玟瑾認為這種情況在今年仍可能持續。陳玟瑾與瑞銀亞洲量化團隊合作，分析在「高獲利成長、且加權指數評價偏高」的年度中，哪些因子表現相對突出或落後。

根據結果顯示，動能（Momentum）與成長（Growth）因子帶來最為正向的報酬，而風險（Risk）、規模（Size）與價值（Value）因子則表現相對落後。

台股 科技 高股息

延伸閱讀

謝金河：2026年的新賽局 從低漲幅、低基期股切入

台股收盤下跌140點 台積電收低30元

台股去年ETF冠軍出現黑馬！詹璇依：00894靠「打包高價股」年化37.5％奪冠

台股回檔免怕？「投機力道」還在就別做空！直雲：從記憶體狂飆看懂資金流向

相關新聞

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

台股7日隨權王台積電（2330）回檔休憩，盤中一度回落270.14點、探至30,306.16點；然而，晶圓二哥聯電（23...

台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買

台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可...

想入手嗎？台北101股權15%將標售 當股東口袋要這麼深

資誠普華國際財務顧問公司今天表示，接受委託舉辦台北金融大樓公司（台北101）普通股股權之公開標售，並已於1月6日公告徵求...

台股先休息一陣還是真的走下坡？ 李鎮宇提出四大觀察指標

台積電等大型電子權值股熄火，使台股今日由漲轉跌140點作收，對此台新投顧副董事長李鎮宇提醒，後續有四個警訊值得投資人後續...

預期2026獲利成長率達19% 瑞銀估台股「高30842點、低22787點」

瑞銀投資銀行台灣策略分析師陳玟瑾出具最新報告指出，隨著主要雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出（capex）計畫，市...

全民瘋台股 上市櫃成交量首度破兆

台積電股價今日熄火震盪，台股以下跌140.83點作收，暫時結束新年後的「二連漲」，但今日成交量則再創史上新高，合計集中市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。