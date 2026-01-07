快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

存保承接金融重建基金資產 101股權及慶豐銀行不動產帳面價值30.6億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金融重建基金於2011年底屆期結束後，存保公司以接管人或清理人職權處理經營不善金融機構之保留資產及其他未結事項，保留資產包含中聯信託持有台北101股權及慶豐銀行之4筆不動產。其中，台北101股權帳列22億2,205萬元，即持股222,205,095股或15.116%計。以去年公股行庫以每股38.7元購入伊藤忠老股的價格計，存保持股價值達86億元。

立法院預算中心資料顯示，金融重建基金屆期結束後相關資產負債移轉，及其所處理經營不善金融機構保留資產及未結負債之分配均依據「金融重建基金屆期結束相關問題處理規劃方案」辦理，該方案明定金融重建基金資產負債及保留資產回收款分配權利，在存保準備金代為負擔範圍內，逕返還或移轉予存保公司；若無法全數返還，則不足數由存保準備金負擔，另已處理退場之經營不善金融機構尚有保留資產及其他未結事項，由存保公司續行處理。

預算中心指出，金融重建基金處理退場56家經營不善金融機構，待處分保留資產包括不動產、股票、授信債權及藝術品等，由存保公司按其資產屬性並考量市場需求，自行或委託辦理公開標出售，以加速資金回收。截至去年8月底止，尚餘保留資產帳面淨額30.64億元，包含中聯信託持有台北金融大樓公司股權22.22億元及4件不動產8.42億元，且於接管期間曾多次辦理標售，惟均未能順利決標。依據存保公司說明已就保留資產研提相關後續處理方案且分別於2025年5月及6月獲金管會同意辦理，允宜積極辦理，以維護政府權益。

台北101 藝術

延伸閱讀

扮地面師詐走7屋、偽造獨居老人「代筆遺囑」律師遭重判25年

東京房價不到台北一半！009817不只用萬元當房東、還有J-REITs穩穩配4%

009817來了1萬元就跨海當房東！主打J-REITs…19號開募搶賺4.2％殖利率

首檔日本不動產ETF 19日開募

相關新聞

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

台股7日隨權王台積電（2330）回檔休憩，盤中一度回落270.14點、探至30,306.16點；然而，晶圓二哥聯電（23...

台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買

台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可...

想入手嗎？台北101股權15%將標售 當股東口袋要這麼深

資誠普華國際財務顧問公司今天表示，接受委託舉辦台北金融大樓公司（台北101）普通股股權之公開標售，並已於1月6日公告徵求...

台股先休息一陣還是真的走下坡？ 李鎮宇提出四大觀察指標

台積電等大型電子權值股熄火，使台股今日由漲轉跌140點作收，對此台新投顧副董事長李鎮宇提醒，後續有四個警訊值得投資人後續...

預期2026獲利成長率達19% 瑞銀估台股「高30842點、低22787點」

瑞銀投資銀行台灣策略分析師陳玟瑾出具最新報告指出，隨著主要雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出（capex）計畫，市...

全民瘋台股 上市櫃成交量首度破兆

台積電股價今日熄火震盪，台股以下跌140.83點作收，暫時結束新年後的「二連漲」，但今日成交量則再創史上新高，合計集中市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。