存保承接金融重建基金資產 101股權及慶豐銀行不動產帳面價值30.6億元

金融重建基金於2011年底屆期結束後，存保公司以接管人或清理人職權處理經營不善金融機構之保留資產及其他未結事項，保留資產包含中聯信託持有台北101股權及慶豐銀行之4筆不動產。其中，台北101股權帳列22億2,205萬元，即持股222,205,095股或15.116%計。以去年公股行庫以每股38.7元購入伊藤忠老股的價格計，存保持股價值達86億元。

立法院預算中心資料顯示，金融重建基金屆期結束後相關資產負債移轉，及其所處理經營不善金融機構保留資產及未結負債之分配均依據「金融重建基金屆期結束相關問題處理規劃方案」辦理，該方案明定金融重建基金資產負債及保留資產回收款分配權利，在存保準備金代為負擔範圍內，逕返還或移轉予存保公司；若無法全數返還，則不足數由存保準備金負擔，另已處理退場之經營不善金融機構尚有保留資產及其他未結事項，由存保公司續行處理。

預算中心指出，金融重建基金處理退場56家經營不善金融機構，待處分保留資產包括不動產、股票、授信債權及藝術品等，由存保公司按其資產屬性並考量市場需求，自行或委託辦理公開標出售，以加速資金回收。截至去年8月底止，尚餘保留資產帳面淨額30.64億元，包含中聯信託持有台北金融大樓公司股權22.22億元及4件不動產8.42億元，且於接管期間曾多次辦理標售，惟均未能順利決標。依據存保公司說明已就保留資產研提相關後續處理方案且分別於2025年5月及6月獲金管會同意辦理，允宜積極辦理，以維護政府權益。