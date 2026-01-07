快訊

台股先休息一陣還是真的走下坡？ 李鎮宇提出四大觀察指標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
連日上漲後，台股今日小跌開盤，台積電回跌1700元以下。聯合報系資料照
台積電等大型電子權值股熄火，使台股今日由漲轉跌140點作收，對此台新投顧副董事長李鎮宇提醒，後續有四個警訊值得投資人後續布局密切留意，這四大警訊，分別是外資是否被迫回補、融資餘額激增的幅度、領漲族群的表現、以及大盤的價量。

其中對融資餘額的激增，李鎮宇分析，自去年低點以來，大盤已上漲76%，而近期融資若大幅增加144億元，這時即代表散戶情緒過熱，追高風險劇增。

而對於大盤價量變化，李鎮宇認為要注意的是成交量與大盤指數的對應變化。他明確表示，當指數成交量爆出超過8000億元的巨量，而且，當日收盤亦大跌2%以上，及大盤價量出現爆量長黑K棒時，這代表市場賣壓沉重，有失控的疑慮，換言之，今日雖然在成交量再創上兆天量的同時，台股收跌，但由於僅跌140點，因此還未到此一情境。

而對外資動向，主要是觀察先前「放空」的外資，留意是否出現外資被迫回補成為「接盤俠」的效應。李鎮宇指出，若先前放空的外資因為市場上漲而被迫大量買入股票時，將為另一個危險訊號，因為等於在高點接手成為「接盤俠」，也意味著後續的買盤力道可能枯竭。

李鎮宇也指出，台股到底是先休息一陣，或是真的走下坡，也得觀察領漲族群的反應。他分析，市場要發生全面反轉，通常會由最強勢的指標性族群，如記憶體股開始顯現疲態或率先下跌，亦即領頭羊類股會率先轉弱，但倘若領頭羊股只是漲多拉回，則多頭格局仍未變。

李鎮宇 外資 台股

