預期2026獲利成長率達19% 瑞銀估台股「高30842點、低22787點」
瑞銀投資銀行台灣策略分析師陳玟瑾出具最新報告指出，隨著主要雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出（capex）計畫，市場對台股企業獲利預估同步走揚，目前共識預期2026年整體獲利成長率可達19%。今年台股上行／下行評價區間分別為30,842點與22,787點。
近期市場討論焦點多集中於「AI是否形成泡沫」，以及台股目前約19倍的2026年預估本益比，高於長期中位數15倍。然而，瑞銀認為，有鑑於企業未來約20%的獲利成長前提下，現階段屬於景氣上行循環的評價水準仍屬合理。若供應鏈能順利交付新產品與新專案，且AI投資逐步實現商業化，有效支撐企業積極的AI資本支出計畫，則獲利仍有進一步上修空間。
整體而言，瑞銀持續看好台灣AI科技供應鏈，但建議投資組合適度分散，聚焦以下四大方向：
一、AI帶動自動化需求加速成長：研華（2395）在智慧製造領域具備良好布局，受惠程度可期。
二、消費性科技族群：聯電（2303）受惠於價格趨於穩定，大立光（3008）則在終端銷售回溫與部分規格升級下，營運動能改善。
三、高股息標的：歷史經驗顯示，第4季布局、隔年第2季調節，報酬表現相對較佳；此外，高股息ETF大都在11至12月進行成分股調整，有望納入更多高殖利率個股。
四、金融股：隨科技供應鏈資本支出擴大，企業融資需求增加，銀行放款成長動能可望同步提升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言