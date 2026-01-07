快訊

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

想入手嗎？台北101股權15%將標售 當股東口袋要這麼深

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
資誠普華國際財務顧問公司今天表示，接受委託舉辦台北101普通股股權15.1%的公開標售。美聯社
資誠普華國際財務顧問公司今天表示，接受委託舉辦台北101普通股股權15.1%的公開標售。美聯社

資誠普華國際財務顧問公司今天表示，接受委託舉辦台北金融大樓公司（台北101）普通股股權之公開標售，並已於1月6日公告徵求有興趣的投資人。這次標售的普通股合計約占台北101股權的15.1%，持有人為中聯信託公司（由中央存保以接管人身分辦理本次標售）。

資誠普華國際財顧指出，本案為台北101股權罕見的公開標售，預計將分為A、B兩標進行標售：將A標為統包，投資者須一次購買所有股權（即15.1%）；B標為分包，投資者可選擇購買部份股權（最小投資門檻為1%）。依公告底價每股新台幣38.7元計算，A標底價約新台幣86億元、B標最小投資門檻底價約新台幣5.7億元。

資誠普華國際財務顧問說，台北101大樓為台灣的國家門面，本體為信義區首屈一指的國際辦公大樓、裙樓是北台灣業績第一的精品百貨、其獨特的觀景台更是國內外旅客到台北必訪的知名景點，每年吸引大量的觀光人潮，是全台灣最知名的國際地標。投資者透過這次標售成為101大樓的股東，將可獲取長期穩健的股利投報並參與未來增長，為機構法人與高資產投資人之理想投資標的。

本案規畫於1月6日至1月16日為領標期，標售專線02-2729-6666分機26308、分機26372。詳細標售公告可參閱以下網址：https://www.pwc.tw/zh/services/deals/skyline-project.html

台北101 新台幣 股東

延伸閱讀

20年前沒有台北101…大家怎跨年？釣出大批網友憶當年：一樣人潮爆滿

台北101跨年煙火雨天變調 賈永婕發聲了、小S一句話力挺

雨霧攪局 網評：台北101跨年煙火秀變「101煙霧秀」

中共稱俯瞰台北101 揭密解放軍「雙尾蠍無人機」是何方神聖

相關新聞

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

台股7日隨權王台積電（2330）回檔休憩，盤中一度回落270.14點、探至30,306.16點；然而，晶圓二哥聯電（23...

台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買

台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可...

想入手嗎？台北101股權15%將標售 當股東口袋要這麼深

資誠普華國際財務顧問公司今天表示，接受委託舉辦台北金融大樓公司（台北101）普通股股權之公開標售，並已於1月6日公告徵求...

台股先休息一陣還是真的走下坡？ 李鎮宇提出四大觀察指標

台積電等大型電子權值股熄火，使台股今日由漲轉跌140點作收，對此台新投顧副董事長李鎮宇提醒，後續有四個警訊值得投資人後續...

預期2026獲利成長率達19% 瑞銀估台股「高30842點、低22787點」

瑞銀投資銀行台灣策略分析師陳玟瑾出具最新報告指出，隨著主要雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出（capex）計畫，市...

全民瘋台股 上市櫃成交量首度破兆

台積電股價今日熄火震盪，台股以下跌140.83點作收，暫時結束新年後的「二連漲」，但今日成交量則再創史上新高，合計集中市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。