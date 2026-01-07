想入手嗎？台北101股權15%將標售 當股東口袋要這麼深
資誠普華國際財務顧問公司今天表示，接受委託舉辦台北金融大樓公司（台北101）普通股股權之公開標售，並已於1月6日公告徵求有興趣的投資人。這次標售的普通股合計約占台北101股權的15.1%，持有人為中聯信託公司（由中央存保以接管人身分辦理本次標售）。
資誠普華國際財顧指出，本案為台北101股權罕見的公開標售，預計將分為A、B兩標進行標售：將A標為統包，投資者須一次購買所有股權（即15.1%）；B標為分包，投資者可選擇購買部份股權（最小投資門檻為1%）。依公告底價每股新台幣38.7元計算，A標底價約新台幣86億元、B標最小投資門檻底價約新台幣5.7億元。
資誠普華國際財務顧問說，台北101大樓為台灣的國家門面，本體為信義區首屈一指的國際辦公大樓、裙樓是北台灣業績第一的精品百貨、其獨特的觀景台更是國內外旅客到台北必訪的知名景點，每年吸引大量的觀光人潮，是全台灣最知名的國際地標。投資者透過這次標售成為101大樓的股東，將可獲取長期穩健的股利投報並參與未來增長，為機構法人與高資產投資人之理想投資標的。
本案規畫於1月6日至1月16日為領標期，標售專線02-2729-6666分機26308、分機26372。詳細標售公告可參閱以下網址：https://www.pwc.tw/zh/services/deals/skyline-project.html
