美經濟降溫 澳債成資金尋避震新選擇

相對於股票市場的大跌與大漲，債券資產在2025年普遍走勢較為平穩，最終也繳出還不錯的成績單。野村投信表示，相較於過去兩年投資人緊盯聯準會動態，造成公債殖利率動輒大幅波動，2025年美國債券波動指數明顯的下降；即便第4季市場對聯準會動向的關注略有上升，但殖利率波動仍相對溫和，進而支持債券資產的表現。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，2026年整體債券市場也不看淡，不過在2025年債市表現較平穩的背後仍有一些值得留意的地方：首先，美國的財政赤字問題目前仍沒有看到改善，儘管2025年美國政府信誓旦旦地說要開源節流，但美國國債規模最終仍突破38兆美元，使市場對美國財政長期可持續性的疑慮難以消除。此外，美國政府的一些政策方向也讓市場的信任度下降，比如在外交上與盟友的關係不再那麼緊密，在內部又出現干預聯準會獨立性的動作，這些都可能影響美國公債作為全球最受信任避險資產的地位。舉例來說，2025年4月美國政府剛公布對等關稅時，曾造成股市短期大幅修正，但同期間美國公債並沒有展現避險資產的特性，而是隨著美股一起下跌。雖然美國公債的重要地位仍難以被其他單一債券資產所取代，但多元配置美國公債以外的高品質債券標的，將有助提升投資組合的抗震效果。

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B）經理人劉璁霖表示，放眼全球，澳洲公債在信用評等與殖利率水準來看可說是最具潛力能與美國公債匹敵的，一些具有良好財政紀律的歐洲國家（多為北歐）雖擁有最高的AAA主權債信評（美國目前為略低一級的AA+），但以10年期公債殖利率來看大多低於3%（比美國10年期公債殖利率低1%以上）；但澳洲公債不僅有AAA主權債信評，且目前10年期公債殖利率也較美國高。澳洲長期堅守財政紀律，加上經濟結構支持更穩定的成長，才使得澳洲公債擁有如此得天獨厚的優勢。

劉璁霖指出，過去台灣投資人較不容易找到投資澳洲公債的機會，但野村投信領先業界推出全台首檔澳洲債券ETF—野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B），這也是全台第一檔以澳洲公債為核心的ETF。這檔新的ETF產品擁有三大特色：1. 品質出眾：澳洲主權債信用評等擁3A優勢；2. 孳息助手：債券資產長期最主要的報酬來源為債券的孳息，澳洲10年期公債具備同信評等級債券中最高的殖利率；3. 資產互補：以澳洲公債為核心，不僅可以平衡風險性資產波動，還可以分散過度集中美國債券與美元的風險，可望成為台灣投資人及法人資產配置的新寵。

張繼文分析，受惠澳洲國家政治、經濟穩健，Fitch、S&P、DBRS、Moody's均給予最高級別AAA評級。Fitch強調澳洲財政紀律、政策機制與高所得條件，並於2024至2025年度維持AAA評級；Moody's於2025年11月再度肯定澳洲AAA評級。Austrade指出，澳洲是全球僅有九個獲得三大機構一致AAA評級的國家，對外資法人具高度吸引力。

展望後市，張繼文表示，澳洲政府公債具備AAA高信評優勢，低違約風險，加上通膨控制得宜，長期收益率具吸引力，目前10年期公債殖利率約4.74%，政策穩定與投資環境透明，更彰顯澳洲公債在全球債市的長期投資價值。根據歷史統計，在聯準會持續降息過程中，澳洲政府公債投資的結果通常都相當不錯。

劉璁霖看好澳洲政府債券未來的表現，值得投資人關注。建議投資人可視己身風險承受度，適度將澳洲債券ETF作為債券布局的重要工具之一，可以降低投資組合波動度。00987B野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B）為第一檔以澳洲公債及類主權債為標的，即將於2026年1月5日至1月9日募集，發行價每股新台幣15元，在全球市場動盪之際，可望吸引收益型投資人的目光。