2025年績效逾70%經理人 看好這些族群

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口台灣基金2025年投資報酬率高達逾七成的經理人蘇昱霖表示，展望2026年，美國總統川普的言行仍舊是市場關注焦點，目前預期股市走高後雖然可能在某些事情上，川普仍有放話的空間，但預期也會照之前隨即收斂，加上川普在2026預期將訪問中國，因此只要股市川普放話而發生下跌的情況，仍舊是可找買點的機會。此外，2026年聯準會主席改選後，繼任人選應該會配合川普降息的政策走，對於市場應該也是利多於弊的機會。近期需稍加留意的是，日本及部分新興市場央行態度轉趨偏鷹，但只要各國央行政策不過度激進，全球資金走向仍將以美國聯準會政策方向為主要觀察重點。

AI仍是產業主軸 NVIDIA、Google雙引擎續航

在2026年的產業發展上，目前預期AI仍是發展主流，尤其是美國開放H200的禁令之後，對於NVIDIA的發展將具有助益。而Google在去年底推動Gemini年費大打折扣又送2T記憶體，在這個硬碟及SSD大漲的時代，刺激了許多免費的客戶買單加入付費AI的行列，因此持續看好AI雙主流NVIDIA以及GOOGLE未來發展動能。

回到台積電（2330）本身，先進製程及先進封裝持續領先競爭對手，雖然由於製程滿載，使得部分客戶會嘗試轉向三星或是INTEL進行小量試單，但預期2026年甚至在2027年都還是台積電的天下，目前尚不足為慮。先進封裝起飛，除了封測業務之外，相關的測試介面、半導體測試以及設備廠，也將持續維持成長。記憶體過去產能緊縮，在需求成長下，主要大廠仍謹慎擴產，目前觀察2026上半年記憶體報價走揚也應該無太多疑慮。

2026第1季有望脫離震盪 全年偏多格局不變

街口投信認為，經過2025年第4季各種震盪，預期2026年第1季有機會開始擺脫震盪趨勢走高。當然就全年而言，仍不排除會因為某些因素而帶來較為激烈的震盪，但只要掌握川普的個性以及產業趨勢，在沒有過度黑天鵝的情況下，目前預估2026年應仍是個多頭格局的年度。

