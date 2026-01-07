台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股7日終場在電子四巨頭最後一盤皆獲買單急拉下，指數跌點收斂至140.8點，收在30,435.47點，成交值則衝上8,530.07億元歷史新天量。中央社
台股7日終場在電子四巨頭最後一盤皆獲買單急拉下，指數跌點收斂至140.8點，收在30,435.47點，成交值則衝上8,530.07億元歷史新天量。中央社

台股7日隨權王台積電（2330）回檔休憩，盤中一度回落270.14點、探至30,306.16點；然而，晶圓二哥聯電（2303）強鎖漲停激勵多頭，加上記憶體、面板及AI電力族群持續發燙，鋼鐵大軍更因鎳價飆漲逾10%爆發漲停潮，有效抵禦空方力道。終場在電子四巨頭最後一盤皆獲買單急拉下，指數跌點收斂至140.8點，收在30,435.47點，成交值則衝上8,530.07億元歷史新天量。

儘管指數回檔，但上市櫃兩市整體上漲家數達1,111家，遠勝下跌的718家，三大法人則是反手賣超達360.44億元。

統計三大法人7日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉賣超298.71億元，投信賣超84.51億元；自營商買超（合計）22.79億元，其中自營商（自行買賣）買超4.52億元、自營商（避險）買超18.26億元。

成交值方面，今日成交值超過百億元個股達20檔，除了台積電以830.62億元居冠，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）也分別以394.58億元、374.02億元大量分居二、三名。股價則有旺宏（2337）、友達（2409）、南亞（1303）、聯電、華新（1605）齊攻漲停。

成交量方面，有8檔個股超過20萬大張。其中友達噴出85萬餘張大量輕鬆拿下人氣王，力積電（6770）也持續量增至53.3萬餘張居次，旺宏則以46.4萬張位列第三。此外，市場對於指數後市看法分歧，激發避險與卡位需求，包含00919、00981A、00878、0050等四檔指標型 ETF，成交量均同步站上十萬張大關。

自營商 台積電 三大法人 台股 聯電

