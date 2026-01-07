台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

每次盤面進入「拉積盤」，資金幾乎只集中在權值股，反而讓不少半導體中小型股長期被忽略。 這時候如果把條件拉回來，去找股價不高、波動不大、但基本面沒有爛掉的公司，反而比較容易提前看到轉機。 以目前市場來看，半導體仍是外資、投信與主力資金流入最集中的產業，在這個前提下，再進一步篩選股價五十元以下、近半年Beta值低於0.5的標的，其實已經能排除掉不少純跟盤、純題材的公司。 在這樣的條件下，虹揚-KY會被點名並不意外。以近四季ROE來看，虹揚-KY約11.56%，在同樣屬於低價半導體股的組合中名列前段。

2026-01-07 13:06