華新挑戰40元大關！四大利多引爆 外資三天掃貨逾十萬張

華新（1605）7日股價跳空開高，收在漲停板39.65元，逼近40元關卡，成交量也放大至逾26萬張。華新聚集四大利多，除了銅價飆新高外，鎳價也衝上每噸1.8萬美元，在AI題材方面，轉投資華邦電（2344）、華東（8110）股價持續創高，其新產品「冷精棒」也切入AI供應鏈，三大法人已連續三日買超華新，其中外資三天買超逾10.8萬張。

華新近期股價表現強勁，今日更衝上漲停板39.65元，挑戰2024年的前波套牢區。鎳價周二觸及每噸 18,785 美元高點，大漲逾 10%，創下三年多來最大漲幅，鋼鐵股受激勵，多檔漲停，而華新也受惠，但除了鎳價大漲，華新還有銅價創高、記憶體持股以及本業切入AI散熱供應鏈等利多。

儘管鎳市場仍嚴重供應過剩，但最大供應國印尼的生產風險日益增加，加上大量資金湧入中國大陸國內金屬市場，共同支撐了市場情緒。銅價先前已飆升至新高，首度突破13,000美元，在2025年飆漲42%，創下自2009年以來最佳年度表現。

線纜業者表示，銅價上漲有助帶來庫存利益，營收與毛利可望同步墊高；市場也傳出，國內指標線纜廠已向客戶預告，明年1月起相關產品售價將調漲約一成。

業界分析，銅價創高背後主因之一由AI科技全面升溫推動，包括AI伺服器、資料中心、高效能運算與電力基礎建設，皆高度仰賴精煉銅用量。但在供給面上，外資指出，2025年全球大型銅礦產出恐已縮減3%，2026年不排除進一步下滑。

華新不銹鋼事業也轉型升級，以「冷精棒」全新品牌「奇沃Steeval™」切入AI。華新指出，液冷散熱系統中的關鍵零組件為快接頭，而華新的冷精棒主要就是用在快接頭上，以GB300的機櫃為例，可用到276個快接頭，而在AI科技帶動下，未來這一塊成長速度會相當快，有望逐漸放量。

籌碼方面，三大法人自2026年開市以來同步買超，外資三天買入逾10.8萬張；投信則已連買七天。