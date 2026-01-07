台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買

台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可期，看好包括第三代半導體、面板、先進封裝、台積電（2330）相關設備股、被動元件、特用化學等族群。

台股7日以30,412.32點開出，下跌162.98點，權王台積電以1,665元開低，終場收1,675元， 下跌30元， 面板的友達（2409）飆上漲停，千金股的祥碩（5269）也亮燈漲停，記憶體股也續漲，旺宏（2337）、創見（2451）、廣穎（4973）都亮燈；另外， 聯電（2303）以50.8元開高後衝上漲停54.1元鎖死到收盤，成交量逾23萬張。

傳產股部分，塑膠類股收盤漲幅7.14%， 高居各類股冠軍，由南亞（1303）亮燈漲停領軍；電器電纜股收盤漲幅6.16%，華新（1605）衝上漲停最亮眼；鋼鐵股更是大爆發，上市的新鋼（2032）、千興（2025）、彰源（2030）、海光（2038）、燁興（2007）、聚亨（2022）、官田鋼（2017）、威致（2028）等8檔亮燈漲停；大盤指數終場收30,435.47點，下跌140.83點，成交量8,530.07億元。

證券分析師張陳浩表示，今年元月行情可期，不過，2月農曆年封關前可能出現修正，低位階族群仍吸引市場資金的關注，在布局上，包括第三代半導體的台勝科（3532）、漢磊（3707）、中美晶（5483）、環球晶（6488）；面板股的友達、群創（3481）；先進封裝的京元電子（2449）、日月光投控（3711）；還有台積電相關設備股、特用化學股、被動元件股等都可以留意。

張陳浩認為，台積電法說會將釋出好消息，如果股價提早在法說會前大漲， 則要留意有利多出盡的風險，不過， 台積電今年的高點上看1,900元，即使法說會後可能出現休息，後續仍會再上攻， 至於台積電設備股則可能在法說會隔天見高點。