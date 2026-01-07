台股收盤下跌140點 台積電收低30元

台股7日收盤下跌140.83點，終場以30,435.47點作收，成交量8,530.07億元；台積電（2330）收盤價1,675元，下跌30元，跌幅1.76%。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、力積電、旺宏（2337）、鴻海（2317）、華通（2313）、友達（2409）、南亞、聯電（2303）及緯創（3231）；成交金額大且疲軟者則為：台達電（2308）、台光電（2383）、欣興（3037）、貿聯=KY（3665）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）、華星光（4979）、健策（3653）及金像電（2368）。

第一金投顧表示，盤面資金明顯集中於具景氣循環回升與題材支撐的族群，面板與記憶體仍為最核心焦點，不僅成交量高度集中，且股價呈現連續性上攻，並進一步外溢至驅動 IC、矽晶圓等相關供應鏈；此外，在 CES 題材與黃仁勳強調「實體 AI、機器人時代加速到來」的帶動下，機器人概念股同步獲得資金點火，顯示市場主線仍圍繞 AI 應用擴散。

目前台股仍處於多頭延伸段，均線與趨勢尚未遭破壞，但指數位階已高、波動放大在所難免，操作上須留意高檔震盪與族群快速輪動的風險。短線建議以順勢操作為主，聚焦仍有量能與基本面支撐的記憶體、面板、AI 延伸應用（如機器人）、矽晶圓等族群，避免盲目追價已大幅噴出的個股；同時密切觀察權值股與成交量變化，若量能再度放大並由權值接棒，指數仍有續創高的空間，反之則須提高操作彈性與風險控管。