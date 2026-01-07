快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

台股收盤下跌140點 台積電收低30元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股7日收盤下跌140.83點，終場以30,435.47點作收，成交量8,530.07億元；台積電（2330）收盤價1,675元，下跌30元，跌幅1.76%。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、力積電、旺宏（2337）、鴻海（2317）、華通（2313）、友達（2409）、南亞、聯電（2303）及緯創（3231）；成交金額大且疲軟者則為：台達電（2308）、台光電（2383）、欣興（3037）、貿聯=KY（3665）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）、華星光（4979）、健策（3653）及金像電（2368）。

第一金投顧表示，盤面資金明顯集中於具景氣循環回升與題材支撐的族群，面板與記憶體仍為最核心焦點，不僅成交量高度集中，且股價呈現連續性上攻，並進一步外溢至驅動 IC、矽晶圓等相關供應鏈；此外，在 CES 題材與黃仁勳強調「實體 AI、機器人時代加速到來」的帶動下，機器人概念股同步獲得資金點火，顯示市場主線仍圍繞 AI 應用擴散。

目前台股仍處於多頭延伸段，均線與趨勢尚未遭破壞，但指數位階已高、波動放大在所難免，操作上須留意高檔震盪與族群快速輪動的風險。短線建議以順勢操作為主，聚焦仍有量能與基本面支撐的記憶體、面板、AI 延伸應用（如機器人）、矽晶圓等族群，避免盲目追價已大幅噴出的個股；同時密切觀察權值股與成交量變化，若量能再度放大並由權值接棒，指數仍有續創高的空間，反之則須提高操作彈性與風險控管。

矽晶圓 機器人

延伸閱讀

人口老化衝擊勞動力 黃仁勳：機器人將撐起製造業

出席T17、T18簽約？蔣萬安透露已邀黃仁勳 盼在基地做這事

黃仁勳傳1月再訪台「兆元宴2.0」救老AI股？網嗨：0050加碼

獨／邀請函擬好...蔣萬安黃仁勳簽約 李四川曝時間形式

相關新聞

拉積盤中找轉機！專家點名看好虹揚-KY：低價股黑馬、受惠安世轉單

每次盤面進入「拉積盤」，資金幾乎只集中在權值股，反而讓不少半導體中小型股長期被忽略。 這時候如果把條件拉回來，去找股價不高、波動不大、但基本面沒有爛掉的公司，反而比較容易提前看到轉機。 以目前市場來看，半導體仍是外資、投信與主力資金流入最集中的產業，在這個前提下，再進一步篩選股價五十元以下、近半年Beta值低於0.5的標的，其實已經能排除掉不少純跟盤、純題材的公司。 在這樣的條件下，虹揚-KY會被點名並不意外。以近四季ROE來看，虹揚-KY約11.56%，在同樣屬於低價半導體股的組合中名列前段。

利多提前反映 台股已 Priced in？法人：觀察3萬點支撐與台積電五日線

美股四大指數6日全數收紅，以費半指數上漲2.7%最高，不過台股7日出現漲多拉回，盤中雖然一度拉高到平盤，隨後又下殺。盤中...

AI電力缺口成金礦？太陽能族群回暖 元晶帶隊3雄高掛漲停

AI 算力競賽演變為「電力戰爭」！隨著資料中心耗電量噴發，2025年標普潔淨能源指數大漲52%，績效狠甩那斯達克。7日台...

台積電創天價後休息還可不可以買？分析師這麼說…

台積電（2330）2026年開紅盤以來連三漲， 衝達1,705元的歷史新高價，7日則是在急漲後休息，不過，隨著台積電創天...

鎳價飆逾10% 鋼鐵人回來了！八檔亮燈漲停

倫敦鎳期貨價周二在倫敦金屬交易所（LME）觸及每噸 18,785 美元高點，大漲逾 10%，創下三年多來最大漲幅，延續了...

大陸反內捲！塑化的春天來了? 台塑、台聚飆逾6%

美國近日突襲委內瑞拉，對於油價刺激效果，法人機構認為僅為短期影響，對於石化產業實質影響有限，對相關族群評價維持中立，不過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。