拉積盤中找轉機！專家點名看好虹揚-KY：低價股黑馬、受惠安世轉單

每次盤面進入「拉積盤」，資金幾乎只集中在權值股，反而讓不少半導體中小型股長期被忽略。

這時候如果把條件拉回來，去找股價不高、波動不大、但基本面沒有爛掉的公司，反而比較容易提前看到轉機。

以目前市場來看，半導體仍是外資、投信與主力資金流入最集中的產業，在這個前提下，再進一步篩選股價五十元以下、近半年Beta值低於0.5的標的，其實已經能排除掉不少純跟盤、純題材的公司。

在這樣的條件下，虹揚-KY會被點名並不意外。以近四季ROE來看，虹揚-KY約11.56%，在同樣屬於低價半導體股的組合中名列前段。

這並不代表它已經是績優股，而是至少說明，在價格與波動受控的情況下，它並非市場上那種「只剩殼」的公司。

拉回公司本身，虹揚-KY的核心產品其實非常傳統，就是橋式整流器。

這個元件的功能說穿了並不複雜，就是把不穩定的交流電轉換成穩定的直流電。但正因為它看起來不起眼，反而容易被忽略其重要性。

不論是電腦、伺服器、車用電子、醫療設備，甚至是工業電腦，只要是追求長時間穩定運作的設備，電流品質就是第一道防線。

你可以把橋式整流器想成電子設備的燃油濾清器，外面電力再亂，只要這一關守得住，設備壽命與穩定性自然就拉開差距。

真正讓市場開始重新看虹揚-KY，並不是產品本身，而是它所站的位置正在改變。

過去公司的主要生產基地與客戶結構偏向中國，應用端集中在太陽能板與低階家電，這也是為什麼在中國景氣下行、去美化政策發酵後，營運長期承壓。

但這兩年開始，公司積極切入台系AI伺服器與強固型工業電腦供應鏈，產品應用與客戶結構正在發生質變，目前工業與電源相關應用已經占營收約五成，這是第一個結構性轉變。

第二個關鍵來自轉單效應。主要競爭對手安世半導體在被中資收購後，歐美客戶對供應鏈的國安風險愈來愈敏感，再加上市場傳出其產品出現在俄羅斯武器系統中，引發更多抵制聲浪。

這種背景下，「非中資、可替代」的供應商自然會被重新檢視，虹揚-KY正好卡在這個縫隙裡，成為潛在受惠者。

從財報來看，虹揚-KY的確還不能說完全翻身。公司自2020年以來連年虧損，直到2024年第三季單季EPS拉到2.59元，帶動全年轉盈，累計EPS約1.61元。

不過必須誠實說，這一波獲利很大一部分來自處分資產的業外挹注，而非本業全面復甦。也因此，這比較像是「止血成功」，而不是「本業已經跑順」。

籌碼面倒是比財報來得積極。2024年第四季開始，外資出現明顯回補動作，股價也從低檔區間彈升。

不過從技術面來看，十四元附近的季線雖然形成支撐，但上方十七到十八元區間，過去一年已經三度挑戰失敗，套牢賣壓相當明顯，短線要一次突破並不容易。

綜合來看，虹揚-KY現階段比較適合用「轉機觀察股」來定位，而不是已經完成轉型的公司。

真正該盯的不是短線EPS，而是AI與工業電腦相關訂單，能不能逐步轉化為穩定、可重複的本業營收。如果外資買盤能延續，並在量價配合消化18元的壓力區，那市場對這家公司角色的評價，才有機會真正改寫。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：低價半導體轉機股浮出水面！虹揚-KY從傳產供應鏈轉向AI與工業電腦的關鍵？