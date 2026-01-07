利多提前反映 台股已 Priced in？法人：觀察3萬點支撐與台積電五日線

美股四大指數6日全數收紅，以費半指數上漲2.7%最高，不過台股7日出現漲多拉回，盤中雖然一度拉高到平盤，隨後又下殺。盤中最低下跌270點至30,306點。台積電（2330）盤中最低下跌40元至1,665元。

中國信託投顧指出，多方絕對優勢；不過之前本波段上漲3,000多點未見整理，累積潛在賣盤不少，指數位階亦處兩次回測季線所成W底，推算已達技術性滿足點約30,500點，拉大乖離不容易，不追價，觀察重點包括30,000點支撐，櫃買指數5日線，以及外資動向。

永豐期貨指出，現階段多頭的核心不是題材發散，而是權值股對指數的邊際貢獻仍在放大；台積電突破1,700元屬於估值與預期同步上修的結果，市場開始往1,800元推演並不意外，但研究端更在意的是「事件前定價是否過度」。CES與法說會形成密集催化，短線資金容易把利多一次性提前折現，導致事件落地時的報酬分配不對稱，換言之即使基本面沒有利空，仍可能因為擊敗樂觀預期而觸發Sell the news。

永豐期貨分析，操作上偏向把這段視為強趨勢下的風險管理問題而非方向判斷問題，在法說會前若出現回檔，反而是檢驗籌碼健康度的必要過程，第一道觀察點先看五日線，若以量縮回測、權值跌幅受控，代表只是去槓桿與換手，回檔可被視為再布局窗口；但若跌破五日線且反彈量弱，代表短線定價過熱開始被修正，慢慢修正跳空缺口，回撤路徑就會從「技術性拉回」轉為「事件前風險折價」，屆時部位應轉向降低槓桿與提高現金水位，等待法說提供新一輪指引後再重建部位。