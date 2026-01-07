快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

利多提前反映 台股已 Priced in？法人：觀察3萬點支撐與台積電五日線

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數6日全數收紅，以費半指數上漲2.7%最高，不過台股7日出現漲多拉回，盤中雖然一度拉高到平盤，隨後又下殺。盤中最低下跌270點至30,306點。台積電（2330）盤中最低下跌40元至1,665元。

中國信託投顧指出，多方絕對優勢；不過之前本波段上漲3,000多點未見整理，累積潛在賣盤不少，指數位階亦處兩次回測季線所成W底，推算已達技術性滿足點約30,500點，拉大乖離不容易，不追價，觀察重點包括30,000點支撐，櫃買指數5日線，以及外資動向。

永豐期貨指出，現階段多頭的核心不是題材發散，而是權值股對指數的邊際貢獻仍在放大；台積電突破1,700元屬於估值與預期同步上修的結果，市場開始往1,800元推演並不意外，但研究端更在意的是「事件前定價是否過度」。CES與法說會形成密集催化，短線資金容易把利多一次性提前折現，導致事件落地時的報酬分配不對稱，換言之即使基本面沒有利空，仍可能因為擊敗樂觀預期而觸發Sell the news。

永豐期貨分析，操作上偏向把這段視為強趨勢下的風險管理問題而非方向判斷問題，在法說會前若出現回檔，反而是檢驗籌碼健康度的必要過程，第一道觀察點先看五日線，若以量縮回測、權值跌幅受控，代表只是去槓桿與換手，回檔可被視為再布局窗口；但若跌破五日線且反彈量弱，代表短線定價過熱開始被修正，慢慢修正跳空缺口，回撤路徑就會從「技術性拉回」轉為「事件前風險折價」，屆時部位應轉向降低槓桿與提高現金水位，等待法說提供新一輪指引後再重建部位。

台積電 權值股 法說會

延伸閱讀

台積電（2330）股價1680元貴嗎？網：你等2000再來問一次

台股漲多休息、高低點震盪逾200點 多方架構續穩不懼數據干擾

他問巴菲特賣台積電有「不為人知的秘密」？反遭全網吐槽酸爆

小摩調高台積電目標價到2,100元 看旺今、明兩年營收成長

相關新聞

拉積盤中找轉機！專家點名看好虹揚-KY：低價股黑馬、受惠安世轉單

每次盤面進入「拉積盤」，資金幾乎只集中在權值股，反而讓不少半導體中小型股長期被忽略。 這時候如果把條件拉回來，去找股價不高、波動不大、但基本面沒有爛掉的公司，反而比較容易提前看到轉機。 以目前市場來看，半導體仍是外資、投信與主力資金流入最集中的產業，在這個前提下，再進一步篩選股價五十元以下、近半年Beta值低於0.5的標的，其實已經能排除掉不少純跟盤、純題材的公司。 在這樣的條件下，虹揚-KY會被點名並不意外。以近四季ROE來看，虹揚-KY約11.56%，在同樣屬於低價半導體股的組合中名列前段。

利多提前反映 台股已 Priced in？法人：觀察3萬點支撐與台積電五日線

美股四大指數6日全數收紅，以費半指數上漲2.7%最高，不過台股7日出現漲多拉回，盤中雖然一度拉高到平盤，隨後又下殺。盤中...

AI電力缺口成金礦？太陽能族群回暖 元晶帶隊3雄高掛漲停

AI 算力競賽演變為「電力戰爭」！隨著資料中心耗電量噴發，2025年標普潔淨能源指數大漲52%，績效狠甩那斯達克。7日台...

台積電創天價後休息還可不可以買？分析師這麼說…

台積電（2330）2026年開紅盤以來連三漲， 衝達1,705元的歷史新高價，7日則是在急漲後休息，不過，隨著台積電創天...

鎳價飆逾10% 鋼鐵人回來了！八檔亮燈漲停

倫敦鎳期貨價周二在倫敦金屬交易所（LME）觸及每噸 18,785 美元高點，大漲逾 10%，創下三年多來最大漲幅，延續了...

大陸反內捲！塑化的春天來了? 台塑、台聚飆逾6%

美國近日突襲委內瑞拉，對於油價刺激效果，法人機構認為僅為短期影響，對於石化產業實質影響有限，對相關族群評價維持中立，不過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。