AI電力缺口成金礦？太陽能族群回暖 元晶帶隊3雄高掛漲停

AI 算力競賽演變為「電力戰爭」！隨著資料中心耗電量噴發，2025年標普潔淨能源指數大漲52%，績效狠甩那斯達克。7日台股太陽能族群由元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）強鎖漲停領軍回暖。

回顧2025年，標普潔淨能源精選指數全年大漲52.42%，明顯優於大盤表現。在 AI 資料中心電力需求急遽攀升、太空應用題材發酵的雙重推力下，市場開始評估太陽能產業是否已浮現脫離谷底的轉折訊號。

7日盤面由中低價太陽能股領軍，元晶、茂迪、聯合再生開盤不久即亮燈漲停。其中，馬斯克於2025年12月提出的「太空 AI」構想，主張將AI算力部署於衛星，並利用大氣層外24小時不中斷的太陽能供電，為高耗能運算開闢全新解方。

具備SpaceX供應鏈背景的元晶，過去已有太陽能電池片與模組實際出貨至衛星端的紀錄，被市場視為最具「太空發電」連結性的台廠。元晶股價於2025年底一度站上30元關卡，隨後修正整理，今日重獲多頭目光，挾近8萬張成交量鎖住漲停28.4元。

除了太空題材，AI 對地表電網的壓力同樣推升太陽能中長期價值。美系外資預估，未來五年資料中心將占全球新增電力需求的75%，企業為確保算力穩定，直接簽署長期購電協議（PPA）已成趨勢，使潔淨能源現金流更具可預期性。

產業界亦釋出轉折訊號。太陽光電產業永續發展協會（TPISA）榮譽理事長蔡佳晋日前指出，太陽能產業「已經低到不能再低」，最壞時間點落在2025年。展望2026年，隨著內需案場復工與美、日外銷去庫存告一段落，台廠出貨與獲利結構有望逐步改善。

不過法人提醒，現階段漲勢仍以題材與資金驅動為主，後續能否轉為長線行情，仍須觀察政策穩定度、海外訂單落地與實際裝置進度。