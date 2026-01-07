緯創 VR200 來助攻 股價挑戰歷史新高　

ODM大廠緯創7日開盤便迅速衝高，突破前波高點158元，一度挑戰歷史前高161.5元，奈何受大盤回檔影響，股價壓回整理，暫報158.5元，上漲4元，漲幅2.58%。輝達執行長黃仁勳5日於CES展上宣布，最新Rubin平台AI晶片已進入量產階段，運算速度較Blackwell平台呈現倍數以上增長，且token生成成本更低，預計大型CSP廠將會在下半年導入。

消息一出，緯創迅速帶量上攻，法人表示，VR200預計運算板將在3月開始導入生產，於第4季開始量產，GB及VR機櫃的總需求將會高過於去年，因此可以看到緯創不斷在擴充產能，就是為了滿足客戶需求。此外，法人也看好緯創新設立的網通事業部門，預期2026年將有機會達到十倍成長，成長幅度十分驚人。

而子公司緯穎表現也同樣優於預期，ASIC轉換期的影響比預期來的小，再加上新客戶的GB產品貢獻，使得財報表現超出預期，同時法人指出，目前緯穎良率已成功達到90%以上，有望推升毛利率成長。綜合以上，法人推估緯創今年營收將有機會逐季成長。