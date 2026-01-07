台積電創天價後休息還可不可以買？分析師這麼說…

台積電（2330）2026年開紅盤以來連三漲， 衝達1,705元的歷史新高價，7日則是在急漲後休息，不過，隨著台積電創天價，外資卻是連三賣，投資人關心股價的主力推手到底是誰？還可不可以進場買？分析師直言， 預估台積電今年股價上看1,900元，逢拉回就是買點。

台積電預計1月15日召開法說會，市場預期將釋出好消息，包括去年財報獲利佳、今年展望樂觀、資本支出增加、先進製程漲價題材等都是法人關注的重點，也因此法說會前吸引資金提早卡位，推升股價持續刷新歷史紀錄。

台積電去年以1,550元的天價封關，今年開紅盤以來連續3天上漲，每天都創新高， 6日更衝上1,705元，續寫歷史新高，不過，外資本周以來卻是天天賣超，市場認為，推升台積電股價創高的買盤應來自壽險及ETF，而不是外資，台積電7日在急漲後出現休息，早盤以1,665元開出，下跌40元， 股價在今年首度下跌。

證券分析師張陳浩表示，預估台積電今年股價上看1,900元，時間約落在10月， 主要是以台積電今年獲利約80~82元，本益比23倍來推估；張陳浩認為，台積電訂單能見度高，擴產進度順利， 預估第4季的營收將出現暴衝， 且明年將持續出現複合式成長， EPS上看百元。

張陳浩強調，台積電從去年起到今年、明年都持續成長， 所以願意給予較高的本益比；另外，台積電的法說會也將釋出好消息，不過， 他也提醒，法說會前股價上漲，需提防法說會利多出盡的可能。

張陳浩說，台積電股價急漲後出現乖離修正，但今年股價上看1,900元，逢拉回就是買點；另外，台積電衝高，相關設備股也可以買進，不過，要留意的是，設備股可能在台積電法說會的隔天見到高點。