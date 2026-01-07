台積電創天價後休息還可不可以買？分析師這麼說…

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）2026年開紅盤以來連三漲， 衝達1,705元的歷史新高價，7日則是在急漲後休息，不過，隨著台積電創天價，外資卻是連三賣，投資人關心股價的主力推手到底是誰？還可不可以進場買？分析師直言， 預估台積電今年股價上看1,900元，逢拉回就是買點。

台積電預計1月15日召開法說會，市場預期將釋出好消息，包括去年財報獲利佳、今年展望樂觀、資本支出增加、先進製程漲價題材等都是法人關注的重點，也因此法說會前吸引資金提早卡位，推升股價持續刷新歷史紀錄。

台積電去年以1,550元的天價封關，今年開紅盤以來連續3天上漲，每天都創新高， 6日更衝上1,705元，續寫歷史新高，不過，外資本周以來卻是天天賣超，市場認為，推升台積電股價創高的買盤應來自壽險及ETF，而不是外資，台積電7日在急漲後出現休息，早盤以1,665元開出，下跌40元， 股價在今年首度下跌。

證券分析師張陳浩表示，預估台積電今年股價上看1,900元，時間約落在10月， 主要是以台積電今年獲利約80~82元，本益比23倍來推估；張陳浩認為，台積電訂單能見度高，擴產進度順利， 預估第4季的營收將出現暴衝， 且明年將持續出現複合式成長， EPS上看百元。

張陳浩強調，台積電從去年起到今年、明年都持續成長， 所以願意給予較高的本益比；另外，台積電的法說會也將釋出好消息，不過， 他也提醒，法說會前股價上漲，需提防法說會利多出盡的可能。

張陳浩說，台積電股價急漲後出現乖離修正，但今年股價上看1,900元，逢拉回就是買點；另外，台積電衝高，相關設備股也可以買進，不過，要留意的是，設備股可能在台積電法說會的隔天見到高點。

台積電 法說會 歷史

相關新聞

拉積盤中找轉機！專家點名看好虹揚-KY：低價股黑馬、受惠安世轉單

每次盤面進入「拉積盤」，資金幾乎只集中在權值股，反而讓不少半導體中小型股長期被忽略。 這時候如果把條件拉回來，去找股價不高、波動不大、但基本面沒有爛掉的公司，反而比較容易提前看到轉機。 以目前市場來看，半導體仍是外資、投信與主力資金流入最集中的產業，在這個前提下，再進一步篩選股價五十元以下、近半年Beta值低於0.5的標的，其實已經能排除掉不少純跟盤、純題材的公司。 在這樣的條件下，虹揚-KY會被點名並不意外。以近四季ROE來看，虹揚-KY約11.56%，在同樣屬於低價半導體股的組合中名列前段。

利多提前反映 台股已 Priced in？法人：觀察3萬點支撐與台積電五日線

美股四大指數6日全數收紅，以費半指數上漲2.7%最高，不過台股7日出現漲多拉回，盤中雖然一度拉高到平盤，隨後又下殺。盤中...

AI電力缺口成金礦？太陽能族群回暖 元晶帶隊3雄高掛漲停

AI 算力競賽演變為「電力戰爭」！隨著資料中心耗電量噴發，2025年標普潔淨能源指數大漲52%，績效狠甩那斯達克。7日台...

鎳價飆逾10% 鋼鐵人回來了！八檔亮燈漲停

倫敦鎳期貨價周二在倫敦金屬交易所（LME）觸及每噸 18,785 美元高點，大漲逾 10%，創下三年多來最大漲幅，延續了...

大陸反內捲！塑化的春天來了? 台塑、台聚飆逾6%

美國近日突襲委內瑞拉，對於油價刺激效果，法人機構認為僅為短期影響，對於石化產業實質影響有限，對相關族群評價維持中立，不過...

