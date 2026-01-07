鎳價飆逾10% 鋼鐵人回來了！八檔亮燈漲停

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

倫敦鎳期貨價周二在倫敦金屬交易所（LME）觸及每噸 18,785 美元高點，大漲逾 10%，創下三年多來最大漲幅，延續了自 12 月中旬以來大漲近 30% 的強勁走勢。鎳價大漲帶動上市櫃鋼鐵股有多達8檔盤中攻上漲停板，新鋼（2032）、千興（2025）、彰源（2030）、海光（2038）、燁興（2007）、聚亨（2022）、建錩（5014）、有益（9962）都漲停亮燈。

儘管鎳市場仍嚴重供應過剩，但最大供應國印尼的生產風險日益增加，加上大量資金湧入中國大陸國內金屬市場，共同支撐了市場情緒。中國大陸投資人本周在推升鎳、銅、錫等金屬價格方面極具影響力；LME 價格在亞洲時段伴隨爆量成交大幅跳升，並在上海期貨交易所夜盤開盤後再度走強。

2025年對國內不銹鋼產業是極為艱辛的一年，國際鎳價大幅震盪，全球不銹鋼產能過剩，終端需求復甦緩慢，絕大多數不銹鋼廠毛利遭到嚴重壓縮，甚至陷入虧損泥沼。而近日國際鎳價大漲，對300系不銹鋼造成最直接的成本壓力，不銹鋼上游廠唐榮（2035）2025年12月31日開出2026年元月新盤價，304系每公噸漲5,000元，316L附價平盤。

唐榮指出，不銹鋼這一輪上漲，主要受惠鎳價跳漲，鎳價上漲推升報價，有助於把市場價格帶往上移，但不等於獲利必然變好，因為若下游無法轉嫁，鋼廠會被迫用折讓吸收成本。真正能創造獲利的關鍵是加工價差回升，盤價上調後，成交能維持，庫存繼續降低。

上市不銹鋼廠主管說，在燁聯（9957）、唐榮等上游廠大幅調漲2026年1月盤價後，近日印尼青山對外報價每公噸進一步調高30美元以上，當下不銹鋼流通行情只漲不跌。隨著國際鎳價進一步走強，市場預期不銹鋼價還要再漲一波。

鋼鐵股多檔盤中強鎖漲停，值得注意的是多檔股票都是20元以下銅板價，其中聚亨、燁興更低於10元價位。

