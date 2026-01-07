大陸反內捲！塑化的春天來了? 台塑、台聚飆逾6%

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美國近日突襲委內瑞拉，對於油價刺激效果，法人機構認為僅為短期影響，對於石化產業實質影響有限，對相關族群評價維持中立，不過大陸兩會3月將登場，反內卷政策細節可望出爐。塑化股於7日集體發威，除了南亞（1303）攻上漲停，台塑（1301）、台聚（1304）、華夏（1305）盤中都漲逾6%，亞聚（1308）、國喬（1312）、聯成（1313）也都漲幅逾半根停板，台化（1326）漲幅逾4%。

中國大陸中共中央委員會去年10月20日召開「四中全會」，審議第15個「五年規劃」（十五五規劃），預料可能將推出新政策措施，詳細內容將於2026年3月公布。外界觀察北京「反內卷」運動的任何新進展，以限制企業間的割喉式競爭及價格戰。

展望2026年的塑化產業，法人認為，共有四大發展契機，產業景氣將轉折向上。首先，明年3月登場的大陸兩會，反內卷政策細節可望出爐，淘汰煉油老舊產能占比超過三成最受惠，烯烴及純苯相關也逾14%，有助改善供需平衡。

其次，預期烏俄戰爭結束後可抵銷中國大陸低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力；第三，油價長期走弱，下游塑化業者可望享有成本降低的好處，可提振獲利表現；第四，大陸乙烷裂解廠運作不順，未來乙烷裂解乙烯工廠投資計劃恐生變。

台塑四寶11月合併營收總計1,022.06億元，月增1.3%、年減13.8%；累計前11月營收合計1.23兆元，年減8.5%。其中台塑11月合併營收133.8億元，月減0.2％、年減26.2%，因中國大陸及美國同業持續新增石化產能，且內需不佳，大量低價競銷亞洲市場，拖累行情，台塑11月PVC、液鹼及AE平均價格比10月下跌2~7％。

台聚去年法說會中指出，台聚2025年10-11月以來接單價格相對不錯，加上乙烯原料走跌，對第4季看法較樂觀，預期全年虧損幅度不會大於去年。不過，市場預期中國大陸新增產能，可能反映在12月價格上，並預計明年仍會相對辛苦，將盡力調整產品組合，目前光伏級EVA已縮減至7%，並逐步從中國大陸轉移外銷至東南亞等地區。

