台股漲多休息、高低點震盪逾200點 多方架構續穩不懼數據干擾

台股7日漲多休息，截至上午11點40分，盤中跌幅收斂、最高點達30,570點，僅小跌6點；最低點達30,306點，高低點落差則達264點。法人表示，考量聯準會降息趨勢、AI題材帶動下，台股多方仍具信心。

12月FOMC會議紀錄顯示，多數委員認為，若通膨走勢如預期逐步回落，進一步降息將具適當性；不過，也有部分委員指出，鑑於接下來兩次FOMC會議間隔期間將公布大量就業與通膨數據，仍有必要在一段時間內維持利率不變，以利觀察經濟數據變化。

法人分析，市場預期今年仍有兩碼降息空間。截至1月2日，利率期貨隱含市場對今年降息幅度的預期維持兩碼，時點集中於4月與7月，並預期美國 10 年期公債殖利率將持續落在3.9%至4.2%區間。

2026年國際消費電子展（CES）以「AI Forward」為主題，象徵 AI 發展已由概念驗證階段，正式邁向實際應用與商業化新里程。本屆展會聚焦四大主軸，包括 AI、機器人、智慧駕駛與太空科技。

台股方面，考量三大因素，台股多方架構持續穩固。法人解析，首先，美國四大指數全面收紅，在AI與HPC強勁需求帶動下，晶圓代工龍頭ADR續創新高，進一步提振台股多方進場信心。

其次，台股技術面維持多頭排列，相關技術指標仍偏多，有利指數延續走升格局。第三，近期台股呈現價漲量增態勢，成交量放大至7,000億元以上，顯示市場交投活絡，儘管資金於各題材間快速輪動，個股表現略有分歧，但整體趨勢仍維持正向發展。