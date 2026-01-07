快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

台股漲多休息、高低點震盪逾200點 多方架構續穩不懼數據干擾

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股7日漲多休息，截至上午11點40分，盤中跌幅收斂、最高點達30,570點，僅小跌6點；最低點達30,306點，高低點落差則達264點。法人表示，考量聯準會降息趨勢、AI題材帶動下，台股多方仍具信心。

12月FOMC會議紀錄顯示，多數委員認為，若通膨走勢如預期逐步回落，進一步降息將具適當性；不過，也有部分委員指出，鑑於接下來兩次FOMC會議間隔期間將公布大量就業與通膨數據，仍有必要在一段時間內維持利率不變，以利觀察經濟數據變化。

法人分析，市場預期今年仍有兩碼降息空間。截至1月2日，利率期貨隱含市場對今年降息幅度的預期維持兩碼，時點集中於4月與7月，並預期美國 10 年期公債殖利率將持續落在3.9%至4.2%區間。

2026年國際消費電子展（CES）以「AI Forward」為主題，象徵 AI 發展已由概念驗證階段，正式邁向實際應用與商業化新里程。本屆展會聚焦四大主軸，包括 AI、機器人、智慧駕駛與太空科技。

台股方面，考量三大因素，台股多方架構持續穩固。法人解析，首先，美國四大指數全面收紅，在AI與HPC強勁需求帶動下，晶圓代工龍頭ADR續創新高，進一步提振台股多方進場信心。

其次，台股技術面維持多頭排列，相關技術指標仍偏多，有利指數延續走升格局。第三，近期台股呈現價漲量增態勢，成交量放大至7,000億元以上，顯示市場交投活絡，儘管資金於各題材間快速輪動，個股表現略有分歧，但整體趨勢仍維持正向發展。

台股 AI 降息

延伸閱讀

台股小跌開盤 台積電回跌1700元以下

台股站上3萬點該追？網酸「投資觀念錯誤」：短期心態最危險

00940於台股3萬多點之際還在破發！基金黑武士「配息加回」：報酬率0.45％

台股再創高 醞釀軋空秀 短線行情劍指31,000點

相關新聞

拉積盤中找轉機！專家點名看好虹揚-KY：低價股黑馬、受惠安世轉單

每次盤面進入「拉積盤」，資金幾乎只集中在權值股，反而讓不少半導體中小型股長期被忽略。 這時候如果把條件拉回來，去找股價不高、波動不大、但基本面沒有爛掉的公司，反而比較容易提前看到轉機。 以目前市場來看，半導體仍是外資、投信與主力資金流入最集中的產業，在這個前提下，再進一步篩選股價五十元以下、近半年Beta值低於0.5的標的，其實已經能排除掉不少純跟盤、純題材的公司。 在這樣的條件下，虹揚-KY會被點名並不意外。以近四季ROE來看，虹揚-KY約11.56%，在同樣屬於低價半導體股的組合中名列前段。

利多提前反映 台股已 Priced in？法人：觀察3萬點支撐與台積電五日線

美股四大指數6日全數收紅，以費半指數上漲2.7%最高，不過台股7日出現漲多拉回，盤中雖然一度拉高到平盤，隨後又下殺。盤中...

AI電力缺口成金礦？太陽能族群回暖 元晶帶隊3雄高掛漲停

AI 算力競賽演變為「電力戰爭」！隨著資料中心耗電量噴發，2025年標普潔淨能源指數大漲52%，績效狠甩那斯達克。7日台...

台積電創天價後休息還可不可以買？分析師這麼說…

台積電（2330）2026年開紅盤以來連三漲， 衝達1,705元的歷史新高價，7日則是在急漲後休息，不過，隨著台積電創天...

鎳價飆逾10% 鋼鐵人回來了！八檔亮燈漲停

倫敦鎳期貨價周二在倫敦金屬交易所（LME）觸及每噸 18,785 美元高點，大漲逾 10%，創下三年多來最大漲幅，延續了...

大陸反內捲！塑化的春天來了? 台塑、台聚飆逾6%

美國近日突襲委內瑞拉，對於油價刺激效果，法人機構認為僅為短期影響，對於石化產業實質影響有限，對相關族群評價維持中立，不過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。