台塑集團重返榮耀 南亞爆近20萬大量攻漲停

近日除了華新集團股走勢強勁，台塑集團股7日也集體發動，南亞（1303）盤中攻上漲停板，南亞漲至64.7元，一舉站回月線，台勝科（3532）大漲逾9%，南亞科（2408）也大漲逾7%，台塑漲幅逾6%。南亞利多頻頻，大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔積層板下半年以來三度漲價，南亞第4季CCL及玻纖布報價也皆有調漲，加上南亞持有大量南亞科股權，推動股價上漲。

大陸CCL大廠建滔先前已在2025年12月1日因銅、玻纖布及化工原材料價格大幅攀升而調漲價格，調幅5~10%。但隨後又在12月26日時表示，因銅價暴漲、玻纖布供應緊張，迫於成本壓力，所有材料價格再統一上調10%，等同一個月內兩次調漲價格。

CCL上游主要由銅箔、樹脂、玻纖布等構成，占比分別為42.1%、26.1%、19.1%，近日銅價創下歷史新高，衝破每噸13,000美元，高盛集團在1月5日的報告中對銅價保持樂觀，稱鑒於供應成長有限，預計目前強勁的銅價將得以維持。報告稱，「近期來自中國下游行業的回饋表明，在高銅價的背景下，訂單量並未出現顯著下降。」

銅價上漲使得CCL有傳遞成本的壓力和動力，並加劇供需緊張狀態。南亞電（8046）子材料產品同時有銅箔基板、玻纖布和銅箔，大大受惠這波漲價潮。

在營收方面，南亞雖然整體11月營收211.3億元，月減0.5%、年減3.8%，但在電子材料產品相關營收，銷售價量齊揚。在AI相關投資不斷擴張的帶動下，高階網通、伺服器需求強勁，帶動電子材料產品營收連續第五個月向上攀升。電子材料營收11月月增1.8億元，主因銷量上漲讓營收月增1.3億元，同時銅箔基板、銅箔、玻纖布等產品價格上漲也讓營收月增0.5億元。

南亞科6日公布去年12月合併營收120.17億元，連續二個月創新高，月增18.18%，年增444.87%；去年第4季合併營收300.94億元，改寫單季新猷，季增60.25%，年增357.69%。法人表示，本季DRAM報價持續看漲，合約價可望較上季暴增五、六成，南亞科基本面仍將強強滾。

南亞今漲停鎖死至64.7元，成交量近20萬張；南亞科盤中大漲近6%，股價一度衝至248元，成交量也超過12萬張。