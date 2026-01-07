航海王重返榮耀？EPS接近33、股息15元起跳 專家：被忽略的默默賺爆

AI話題火熱，但被市場冷落的長榮（2603）其實仍在默默創造驚人獲利。2025年EPS已達27.74元，市場預估全年可望衝上31至33元，代表仍能穩賺三個股本。

以配息率五成估算，明年現金股利上看15元，200元以下進場的殖利率超過7%。同時最新SCFI指數止跌回升，歐洲線運價醞釀漲勢，長榮的獲利動能極可能延續至2026年...

最近財經版面幾乎被AI題材壟斷，很多人覺得海運股退潮、長榮沒戲唱，但市場最常犯的錯，就是只看熱度不看現金。實際上，這位老牌航海王仍在穩穩賺錢，甚至今年的獲利比你想的更穩。

長榮最新EPS已來到27.74元，照主流機構估算，全年有望落在31到33元之間，代表公司仍能穩賺三個股本。

若依過去約五成的配息率推算，明年現金股利至少15元起跳，以持股成本200元以下計算，現金殖利率輕鬆超過7%，在高股息ETF橫行的時代，這樣的老牌航運股其實更值得留意。

更重要的是，產業面沒有想像中那麼悲觀。12月最新SCFI指數終於止跌回升，尤其長榮權重最高的歐洲線正醞釀一波漲價潮。

若運價持穩上行、供需逐步平衡，長榮的獲利動能很可能延續到2026年。市場的焦點雖被AI吸走，但真正穩定賺錢的股票，往往就是這種「被忽略的好公司」。

延伸觀察：若後續運價維持高檔、歐洲線續漲，長榮明年EPS仍有機會挑戰35元關卡。對長線投資人來說，這不只是殖利率的故事，而是週期底部的翻身契機。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：航海王沒沉船！長榮默默賺爆：EPS逼近33元、殖利率上看7%，歐洲線漲價潮再起！