快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

航海王重返榮耀？EPS接近33、股息15元起跳 專家：被忽略的默默賺爆

聯合新聞網／ 玩股網
長榮最新EPS已來到27.74元，照主流機構估算，全年有望落在31到33元之間，代表公司仍能穩賺三個股本。圖為高雄港的長榮海運貨櫃輪。(路透)
長榮最新EPS已來到27.74元，照主流機構估算，全年有望落在31到33元之間，代表公司仍能穩賺三個股本。圖為高雄港的長榮海運貨櫃輪。(路透)

AI話題火熱，但被市場冷落的長榮（2603）其實仍在默默創造驚人獲利。2025年EPS已達27.74元，市場預估全年可望衝上31至33元，代表仍能穩賺三個股本。

以配息率五成估算，明年現金股利上看15元，200元以下進場的殖利率超過7%。同時最新SCFI指數止跌回升，歐洲線運價醞釀漲勢，長榮的獲利動能極可能延續至2026年...

最近財經版面幾乎被AI題材壟斷，很多人覺得海運股退潮、長榮沒戲唱，但市場最常犯的錯，就是只看熱度不看現金。實際上，這位老牌航海王仍在穩穩賺錢，甚至今年的獲利比你想的更穩。

長榮最新EPS已來到27.74元，照主流機構估算，全年有望落在31到33元之間，代表公司仍能穩賺三個股本。

若依過去約五成的配息率推算，明年現金股利至少15元起跳，以持股成本200元以下計算，現金殖利率輕鬆超過7%，在高股息ETF橫行的時代，這樣的老牌航運股其實更值得留意。

更重要的是，產業面沒有想像中那麼悲觀。12月最新SCFI指數終於止跌回升，尤其長榮權重最高的歐洲線正醞釀一波漲價潮。

若運價持穩上行、供需逐步平衡，長榮的獲利動能很可能延續到2026年。市場的焦點雖被AI吸走，但真正穩定賺錢的股票，往往就是這種「被忽略的好公司」。

延伸觀察：若後續運價維持高檔、歐洲線續漲，長榮明年EPS仍有機會挑戰35元關卡。對長線投資人來說，這不只是殖利率的故事，而是週期底部的翻身契機。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：航海王沒沉船！長榮默默賺爆：EPS逼近33元、殖利率上看7%，歐洲線漲價潮再起！

長榮 現金股利 高股息 殖利率 EPS

相關新聞

航海王重返榮耀？EPS接近33、股息15元起跳 專家：被忽略的默默賺爆

AI話題火熱，但被市場冷落的長榮（2603）其實仍在默默創造驚人獲利。2025年EPS已達27.74元，市場預估全年可望衝上31至33元，代表仍能穩賺三個股本。以配息率五成估算，明年現金股利上看15元，200元以下進場的殖利率超過7%。同時最新SCFI指數止跌回升，歐洲線運價醞釀漲勢，長榮的獲利動能極可能延續至2026年... 最近財經版面幾乎被AI題材壟斷，很多人覺得海運股退潮、長榮沒戲唱，但市場最常犯的錯，就是只看熱度不看現金。實際上，這位老牌航海王仍在穩穩賺錢，甚至今年的獲利比你想的更穩。

小摩調高台積電目標價到2,100元 看旺今、明兩年營收成長

摩根大通（小摩）調高台積電（2330）股價的目標價24%，調升至新台幣2,100元，並維持「加碼」的投資評級，主因為預期...

台股早盤下跌逾160點 台積電開低40元

台股7日開盤指數下跌163.98點，開盤指數為30,412.32點。台積電（2330）開盤價1,665，下跌40元。

台股小跌開盤 台積電回跌1700元以下

今天台股加權指數小跌百點開出，在平盤附近震盪，守穩30400點。台積電1665元開盤，表現略為弱勢。

大陸反內捲！塑化的春天來了? 台塑、台聚飆逾6%

美國近日突襲委內瑞拉，對於油價刺激效果，法人機構認為僅為短期影響，對於石化產業實質影響有限，對相關族群評價維持中立，不過...

股市漲 但十年線以下股票占比有多少？金管會歷史數字曝光

對於股價在十年年線之下的股票占比，金管會主委彭金隆7日財委會備詢時表示，比重會隨景氣、股市漲跌不同而有不同，會反應投資人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。