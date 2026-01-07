台股單日暴增兩千億成交量 彭金隆證實和外資有關

台股在5日爆出史上最高成交量，一天多出2千億，對此金管會主委彭金隆今日在立法院答詢時證實，主要來自外資買盤，他也指出，2024年外資參與比率為45%，到了去年已升高到48%。

民進黨立委吳秉叡關注5日成交量一天多了二千億元資金，增加資金從何而來？彭金隆回應，去年跟前年比平均成交量都在4100億元左右，開年後確實日成交量放大，但仍在正常狀態。

立委林德福認為台股只有台積電為首的高科技類股獨強，其他傳產業則因為美國關稅慘兮兮，彭金隆則表示，這並非台灣獨有，日韓傳產股跟台灣一樣，都面臨競爭力問題，在資本市場就相對弱勢。

吳秉叡也關注外資在台灣股市大賣超情況，他指出，外資在耶誕節長假之後回頭「建倉」，但外資過去一年卻賣超台股幾千億元，對此彭金隆表示，外資去年賣超4千多億元，前年是6千多億元，但資金仍是淨匯入增加，外資在股市進出頻繁，這也不是台股獨有的現象。