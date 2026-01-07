三大支柱 迎2026年日股結構性轉機

回顧2025年，在經濟改革與政策激勵加持下，日股於 2025 年表現亮眼，TOPIX 漲逾 20%，Nikkei 225 更首度站上 50,000 點，創下 1989 年後新高，反映出市場信心與結構性改革正雙軌驅動。展望2026 年，野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，預期日本股市將在三大支柱下持續走強。

張繼文指出三大支柱為：

一、宏觀環境穩健，通膨與利率轉向利多

日本核心CPI預計將於2026年降至1.8%，並持續低於2%；儘管通膨逼近目標，物價漲勢有望逐漸由成本端轉向需求端。日本央行在確認通膨與薪資同步提升後，有可能於2026年啟動溫和升息，政策利率上調至約1%。有鑑於日本已逐步升息，名目GDP依然持續穩健增長，企業獲利動能仍相當穩健，在經濟與企業獲利同步擴張的階段，日銀升息可被視為經濟復甦與重返成長軌道的象徵，亦有助於中長期金融環境回歸健康，預估日本股市的上升趨勢可望獲得延續。

二、結構改革效益初現，企業績效可期

以大型市值公司為主導的治理改革已初見成效。企業加速資本回饋與非核心資產剝離，更積極推動股利與庫藏股方案。日本交易所亦要求上市公司提升資本效率，並推動治理透明化。改革逐步落地，EPS與股東報酬率同步提升，為中期市場走勢奠定穩固基礎。

三、內需回溫與民間投資熱絡

薪資上升及家庭消費成長將推動GDP持續穩健成長，並支持BOJ貨幣政策正常化。同時，根據日本野村資產管理報告，日本企業資本支出於2025年逾6兆日圓創下新高，預期2026年仍維持強勁。主要動能來自企業穩健獲利，以及政府積極推動的數位轉型與能源改革計畫。此外，物流與辦公不動產需求持續旺盛，推升相關物業租金與投資吸引力。

野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金經理團隊獨到日股選股策略，有別於一般傳統的價值選股，只挑選評價偏低股票，容易落入「價值陷阱」，除精準掌握個股當時評價被低估外，這些個股同時要兼具獲利優質成長潛力，才能極大化企業價值，帶來超額報酬機。