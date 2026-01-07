立委憂台股虛胖 彭金隆：年線下占比高「確有疑慮」

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

立委林德福指出，台股創新高卻是科技股獨強、傳產疲弱的結構失衡現象，並非經濟全面起飛的證明，目前約有 65% 個股仍在年線之下。金管會主委彭金隆說，年線以下個股占比確實偏高，「的確會產生疑慮」，但這一現象本質上仍屬景氣循環與市場預期的反映。

彭金隆指出，金管會檢視過去十年資料，年線以下個股占比曾在 107 年高達 79.1%，109 年則一度降至 18%，顯示該比重會隨景氣與股市漲跌出現大幅波動。

近期占比約落在 113 年的 67%、114 年的 63.5%，波動區間介於 18% 至 79% 之間，反映資本市場對未來前景的不同評價，但占比偏高仍須審慎關注。

在因應作法上，彭金隆表示，金管會已請證交所與櫃買中心，針對流動性較差的股票強化資訊揭露，並推動多項活絡市場交易的措施，協助基本面良好但交易冷清的公司提升能見度，相關改善計畫已在執行中。

至於 AI 是否出現泡沫化疑慮，彭金隆強調，台灣資本市場長期處於多重不確定因素之下，過去一年多來也歷經多次劇烈波動，金管會日常即會針對各種可能情境預作準備，而非對市場走勢進行預測。

