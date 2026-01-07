小摩調高台積電目標價到2,100元 看旺今、明兩年營收成長

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
摩根大通（小摩）調高台積電（2330）股價的目標價24%。路透
摩根大通（小摩）調高台積電（2330）股價的目標價24%。路透

摩根大通（小摩）調高台積電（2330）股價的目標價24%，調升至新台幣2,100元，並維持「加碼」的投資評級，主因為預期今、明兩年的營收都將強勁成長二位數百分比。

小摩的Gokul Hariharan等分析師表示，台積電今年的美元營收可望擴增30%，利多包括N3（3奈米製程）需求暢旺、N2（2奈米製程）加強增產、先進封裝有成長空間，以及綜合平均售價（blended average selling price）有望強勁上揚。

小摩預期，台積電2026年的毛利率區間將處於60%-70%區間的下緣，原因包括新台幣匯率偏弱、綜合平均售價強勁上漲、以及N3良率與組合改善。

台積電2027年營收也有望成長20%以上，因為先進節點產能依然緊俏，且人工智慧（AI）資本支出投資繼續成長。

