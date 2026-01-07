台股小跌開盤 台積電回跌1700元以下

今天台股加權指數小跌百點開出，在平盤附近震盪，守穩30400點。台積電1665元開盤，表現略為弱勢。

不過， AI及記憶體族群仍是盤面主軸。尤其包括南亞科、晶豪科等表現亮眼。法人指出，美光昨日大漲，帶動記憶體族群，成為今天撐盤要角。尤其南亞科獲利表現佳，資金追捧。

法人觀察指出，受美股上漲影響，道瓊工業指數與標普500、NASDAQ 均收高，尤其半導體與科技類股動能強勁，美股情緒正向傳導至台股開盤。美股多頭走勢提振投資人風險偏好，市場預期台股今日仍有表現空間，如果台積電等權值股有支撐，有望延續昨日強勢格局。 ￼

不過，台股經過連日上漲，波段獲利賣壓會提升，尤其融資餘額創下17年新高，盤面籌碼相對凌亂。法人認為，包括台積電的權值股在內，都已經有一波漲幅，短線上可能不免震盪，不過在AI產業發展穩健的情況下第一季或農曆年前仍有高點可期。目前先看30000點是否能夠站穩。