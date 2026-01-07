台股早盤下跌逾160點 台積電開低40元

台股7日開盤指數下跌163.98點，開盤指數為30,412.32點。台積電（2330）開盤價1,665，下跌40元。

群益投顧表示，指數連四日創新高，多頭氣勢強勁，隨著均線乖離持續擴大，應提防技術面調整；但在短多格局改變前，無須預設立場。操作續以熱門股為主，參考短期均線進行汰弱換強因應。

操作題材可留意：

1.三星海力士展信心，DRAM漲勢可望延續─韓媒與供應鏈指出，三星與SK海力士已向客戶提出最新報價，2026年第1季伺服器DRAM價格將較前季大幅上調60～70％，並傾向採季度合約非⻑約模式，以保留價格彈性，顯示對後續需求續強信心，業界預期DRAM報價漲勢可望延續至2027年。

2.機器人躍CES主角，概念股短多表態─2026年CES核心主題是以人為本的AI實際應用，讓AI技術真正融入消費者日常生活，與往年不同，機器人的展示規模史無前例，包括各類服務機器人、機械手臂、AI驅動無人機，以及自動駕駛汽車等，特別是人型機器人，挹注機器人概念短多增溫表態。

周二（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,462.08點，上漲484.9點、漲幅0.99%；S&P500指數上漲0.62%；那斯達克指數上漲0.65%；費半指數上漲2.75%。台積電ADR漲1.61%，收在327.43美元，較台北交易溢價20.9%。

隨着美國政府停擺影響消退，投資人無視地緣政治動盪，將目光轉向即將到來的財報季與就業數據，市場多頭氛圍濃厚。記憶體、儲存類股持續強漲，美光勁揚逾10%，SanDisk飆升超過27%，威騰電子大漲近17%。

三大法人周二集中市場合計買超92.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超28.4億元，投信賣超27.7億元，自營商（自行買賣）買超27.7億元，自營商（避險）買超64.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,346口至4,434口，其中，外資淨空單增加4,419口至-29,520口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,762口至5,677口。

選擇權未平倉量部分，01月W1大量區買權OI落在30,500點，賣權最大OI落在30,000點 ; 月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在29,900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.62下降至1.55。VIX指數上升0至21.83。外資台指期買權淨金額3.62億元 ; 賣權淨金額0.11億元。整體選擇權籌碼面偏多。