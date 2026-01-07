2026單一市場難再獨強 多元國家配置與全球化投資成投資組合優化關鍵

回顧2025年以來，市場呈現高度分散化現象。韓國、墨西哥、巴西、中國大陸等新興市場的漲幅遠超美國S&P 500，成為領漲國家，反觀沙烏地阿拉伯則是少數負報酬市場。富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting表示，2026年全球市場分散化與政策分歧將持續加劇，單一市場已難以捕捉所有成長動能；特別看好韓國、台灣、印度、中國大陸、墨西哥、巴西及英國等具結構性催化劑的國家，這些市場在供應鏈重組、AI投資、政策驅動等面向具備領先優勢。Dina Ting建議，投資人應採取「美國＋亞洲＋拉丁美洲」三軸配置策略：美國仍是穩定核心，但亞洲（台灣、日本、印度、韓國）將是最大增長動能來源，拉美（墨西哥、巴西）則受惠於供應鏈回流與降息循環。在2026主動調整國家權重、靈活再平衡，並善用單一國家ETF，是提升投資組合效率與長期回報的關鍵。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，國際貿易的區域化，代表投資人的資金布局要更全球化，才能掌握市場的輪動與機會，並可將基金與ETF一起挑選比較，選擇優於指數的主動基金、也搭配新興市場ETF來掌握韓國/巴西/墨西哥等單一國家股市反彈的機會。對於想要省下挑選單一市場與判斷進出時點的人，建議以新興市場股債平衡型基金一次收納新興市場股債匯市的契機，將投資組合從「美國平衡」迎接2026年應增加「全球平衡」與「新興平衡」，輕鬆完成懶人投資法的全球化配置。

富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting的2026年全球股市展望內容重點：

全球市場進入去同步化新紀元

2026年，全球股市正式邁入「全面去同步化」階段。過去十年，主要市場多半呈現同步波動，但隨著各國經濟週期、貨幣政策、產業結構及AI科技吸收能力的差異擴大，市場表現開始出現明顯分歧。這種分散化現象不僅讓各國股市績效差距加大，也創造了前所未見的戰術配置機會。2025年以來，韓國、墨西哥、巴西、中國等新興市場的漲幅遠超美國S&P 500，反觀沙烏地阿拉伯則成為少數負報酬市場。跨國股市相關性下滑，部分市場甚至與美國呈負相關（如台灣-0.06），顯示全球分散化效益顯著提升。

3大趨勢主導2026年投資格局

一、績效高度分散，主動配置成關鍵

2015至2025年間，表現最佳與最差市場的年報酬差距高達50～80%。例如2025年韓國大幅領先，沙烏地阿拉伯最弱。美國並非每年都在最前段，僅約略落在中位數。這意味著被動持有全球大盤已難以捕捉最佳市場，單一國家ETF能更有效反映國家政策、產業與人口結構差異，主動式國家權重調整（Country Tilts）已成全球配置的關鍵。2026年的回報來源將更加多元，難以依賴單一資產。

二、相關性下降，分散化效益提升

多數市場與S&P 500的三年相關性仍為正（0.05–0.36），但一年期相關性出現四個市場轉為負值（台灣、日本、韓國、沙烏地阿拉伯）。台灣由過去高度科技連動，轉為-0.06負相關，顯示其AI半導體趨勢已屬全球供應鏈，台美科技股漲跌周期開始「錯頻」，台灣本地內需、金融、製造周期亦與美國呈現差異。相關性下降意味分散化效益變大，更能降低投資組合波動。全球多元配置在2026年比過去十年更有價值。

三、貨幣政策分歧，資金流向與估值週期分裂

各國政策利率分化明顯：拉美（巴西、墨西哥）高利率且降息空間大，美國、歐洲、印度中度利率且溫和寬鬆，日本、中國大陸、韓國則低利率且仍在寬鬆。這導致各市場的估值、資金流向與企業獲利週期「時間點完全不同」，2026年可能成為「政策差異」帶來回報分散的代表性的一年。

區域領導力崛起，美國不再是唯一引擎，亞洲已成下一波全球領導力中心

美國「七巨頭」效應正在降溫，國際市場接棒。全球政策、產業正在重新排序，回報模式越來越具國別差異化。中國大陸與印度具備明確結構性驅動因子，有望形成2026–2027新一輪領導者。資金流向顯示，雖然美國吸納多數資金，但南韓、台灣、巴西等新興市場資金流入比例大幅提升，亞洲（特別是科技與半導體供應鏈）在投資者眼中的重要性持續上升。拉美與歐洲也有顯著比例增長，驗證「區域領導力崛起」的趨勢。

亞洲具備人口、供應鏈、AI、製造業四大優勢，將成為新領導者。台灣是全球AI週期最大受益者之一，2026全球半導體市場可望突破1兆美元，台灣處於AI Infrastructure的核心。日本則以治理改革、政策刺激、企業效率提升為驅動力，投入1,170億美元刺激方案。印度具備年輕人口與製造轉型，GDP潛在成長率全球最高（>7%），估值相對歷史均值呈13%折價。南韓在記憶體晶片短缺下受益，IMF預計2026成長率1.8%，優於2025的0.9%。亞洲市場的強勁表現，顯示其在全球投資組合中的重要性。

AI三層架構：2026–2030最重要長期主題

AI投資不是單一賽道，而是「三層結構」：

•Layer 1：AI基礎設施（半導體、智慧電網、資料中心、雲端架構），成長率高、毛利率與獲利率同步擴張，是現階段風險調整報酬最穩健的AI賽道。台灣、南韓為最核心供應鏈。

•Layer 2：智慧引擎（模型、平台），如OpenAI、Anthropic、Gemini等大型模型企業，訂閱制與企業授權模式，競爭激烈但營收成長驚人。美國、日本具優勢。

•Layer 3：轉型應用（最大長期爆發點），尚處早期階段，涵蓋搜尋、工業、汽車、醫療等AI效率革命。第三層才是未來真正會擴大獲利與股價倍數的來源，但市場尚未開始定價。

策略性配置與資金流向，建議採用「美國＋亞洲＋拉美」三軸配置

•美國：穩定核心、創新龍頭，但非唯一增長來源。

•亞洲（台灣、日本、印度、韓國）：2026最大增長動能、供應鏈重組、AI最大受益者。

•拉美（墨西哥、巴西）：供應鏈回流、降息循環、高收益優勢。

單一國家ETF是最有效的戰術配置工具，能精準反映國家政策、產業結構與人口優勢。資金流向顯示，南韓、台灣、巴西等新興市場資金流入比例大幅提升，顯示投資者對區域領導力的高度認同。

2026年投資結論

再平衡成為核心趨勢，隨著資產相關性下降與各國政策體制分歧，投資者應進行廣泛的全球配置，並考慮針對具備結構性催化劑的市場進行目標性的國家權重調整。多元化佈局、靈活再平衡，將是提升投資組合效率與回報的核心策略。亞洲與新興市場提供更強的成長敞口，美國不再是唯一增長引擎。AI三層架構的吸收能力與政策分歧，將持續推動產業與國家層級的重新洗牌。建議投資人審慎評估各國AI吸收度與結構性催化劑，靈活調整配置，掌握2026年全球股市「再平衡」的關鍵契機。