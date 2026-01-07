野村成長傘型基金1月12日開募 一銀獨家銷售一年

2026年全球經濟持續成長步調，加上AI需求強勁，股市投資前景亮眼，想要把握最佳的成長機會，美國與台灣股市絕對不可或缺。野村投信全新推出野村成長傘型基金，包括聚焦美國成長的野村美國增長股票ETF組合基金，以及連結00935 ETF的野村臺灣創新科技50ETF連結基金，讓投資人得以同時掌握美、台股票ETF的成長契機。野村成長傘型基金預計自2026年1月12日起募集，成立後第一年將由保管銀行第一銀行獨家銷售。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文表示，OPEN AI自2022年底推出以來已經超過三年，這段期間AI的需求強勁，美股與台股的出色表現更是與AI的發展息息相關。由於AI的發展趨勢仍在初期階段，除了企業積極投入資源發展AI，各國政府也加入戰局以提升競爭力，中長期而言股市仍有極佳的成長機會，對於投資人來說，受惠AI成長最多的美股與台股是投資組合中的必備核心資產。野村成長傘型基金即藉由布局美、台ETF，助投資人攀向成長新高度。

張繼文指出，野村美國增長股票ETF組合基金預計將以英美掛牌的ETF為主，具有四大特色：第一個特色是成長為主、價值為輔，預計資產配置中成長股占50~70%，價值股占20~40%，不錯過美股長線增值潛力；第二個特色是匯聚ETF精華，布局一籃子ETF掌握風格主題的輪動，不僅投資範圍廣、靈活度高，也更能分散風險；第三個特色是野村投信投資團隊的主動式管理，整合跨部門資源、精銳出擊；最後則是基金會視市況需要、彈性布局黃金ETF與比特幣ETF，兩者加總的占比為0~10%，給予投資組合更強的推進力。

基於美國經濟展望正向，基金的投組配置將相對積極。此外，選擇ETF組合基金的方式參與美股，不僅有累積/配息級別可供挑選，資本利得也是免稅，配息則計入海外所得，以最低稅負制計算稅額，相較於直接投資境外美股ETF，絕大多數為累積級別外，資本利得亦須計入海外所得，以最低稅負制計算。

台股方面，則是選擇備受市場關注的市值型ETF，野村臺灣創新科技50ETF連結基金所連結標的為2023年11月1日掛牌上市的野村臺灣創新科技50ETF（00935）。

目前00935規模已逾新台幣120億元，自2023年10月23日成立以來規模成長超過10倍，這檔ETF同時也是2025年9月18日於東京證交所掛牌的NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund(東證所代碼：412A)所連結標的，在日本掛牌以來規模也成長超過六倍，表現十分吸睛。

野村臺灣創新科技50ETF（00935）追蹤指數為臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數，精選符合FactSet定義的11+N項創新科技趨勢標的，且具備獨家研發指標以篩選研發費用占比較高企業。

在AI發展初期階段，重視研發的企業越有機會參與這波成長的浪潮，00935自2023年10月23日成立以來歷經市場多空考驗，迄今淨值未曾跌破發行價。