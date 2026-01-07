86檔台股基金淨值招財貓 近54萬受益人賺錢笑呵呵

台股持續創新高，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，根據統計至1月5日資料顯示，147檔主、被動台股基金表現中，包括群益馬拉松、群益台灣科技創新主動式ETF基金、安聯台灣科技等共86檔淨值與大盤同創新高，也讓538,958位受益人都賺錢。

群益投信台股研究團隊表示，大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢+定價權強的企業，以及內需、零售、百貨、餐飲、旅行、非建設資產股。

群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）基金經理人陳朝政指出，參考近20年台灣加權指數表現，當1月有完整工作天數時，指數上漲機率遠高於下跌機率，加上1月初美國消費電子展、1月15日台積電（2330）法說及1月中下旬的美國重要公司財報周等，預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現。短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張，台股中期仍偏多看待。