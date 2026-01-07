快訊

黃仁勳證實很快再到台灣 同框蔣萬安缺一張「邀請函」

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

白宮認了「不排除武力拿下格陵蘭」！美國務卿魯比歐：先考慮1手段

86檔台股基金淨值招財貓 近54萬受益人賺錢笑呵呵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大盤站上3萬點首日淨值新高、受益人萬人以上台股基金(資料來源：CMoney、投信投顧公會)
大盤站上3萬點首日淨值新高、受益人萬人以上台股基金(資料來源：CMoney、投信投顧公會)

台股持續創新高，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，根據統計至1月5日資料顯示，147檔主、被動台股基金表現中，包括群益馬拉松、群益台灣科技創新主動式ETF基金、安聯台灣科技等共86檔淨值與大盤同創新高，也讓538,958位受益人都賺錢。

群益投信台股研究團隊表示，大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢+定價權強的企業，以及內需、零售、百貨、餐飲、旅行、非建設資產股。

群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）基金經理人陳朝政指出，參考近20年台灣加權指數表現，當1月有完整工作天數時，指數上漲機率遠高於下跌機率，加上1月初美國消費電子展、1月15日台積電（2330）法說及1月中下旬的美國重要公司財報周等，預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現。短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張，台股中期仍偏多看待。

台股指數 群益 科技

延伸閱讀

台股再創新高 散戶成關鍵

台股再創高 醞釀軋空秀 短線行情劍指31,000點

台股買盤追捧 閃現32千金

外資淨匯入餘額飛越10兆 顯示對台長線信心升溫 股市資金動能無虞

相關新聞

美元走弱、AI 基礎建設擴張與政策刺激 亞洲與新興市場投資機會湧現

瀚亞投資2026年展望指出，美國聯準會降息與通膨可能進一步上升的緣故，美元在2026年可能會較疲弱，通常美元走弱，將有助...

86檔台股基金淨值招財貓 近54萬受益人賺錢笑呵呵

台股持續創新高，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，根據統計至1月5日資料顯示，147檔主、被動台股基金表現中，包括群益...

野村成長傘型基金1月12日開募 一銀獨家銷售一年

2026年全球經濟持續成長步調，加上AI需求強勁，股市投資前景亮眼，想要把握最佳的成長機會，美國與台灣股市絕對不可或缺。...

無懼AI泡沫！2026台股牛市持續：台積電站上2000元、投資避開這三大類股

2025年台股創歷史新紀錄，高低點震盪逾萬點，專家還看好2026年能挑戰三萬四千點？

台股再創新高 散戶成關鍵

台股大盤指數持續創高，但從資金流向來看，推升指數上攻的主力並非外資。統計本周兩個交易日，加權指數累計上漲逾一千兩百點，但...

輝達秀最強AI 晶片 宣布Rubin平台量產 台積、鴻海、廣達等吃補

輝達執行長黃仁勳5日宣布，最新Rubin平台AI晶片已進入量產，運算速度將是Blackwell平台倍數以上增長，且成本更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。