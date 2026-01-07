快訊

黃仁勳證實很快再到台灣 同框蔣萬安缺一張「邀請函」

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

白宮認了「不排除武力拿下格陵蘭」！美國務卿魯比歐：先考慮1手段

美股續強 法人：台積電法說會前台股估維持高檔

中央社／ 台北7日電

台積電領軍下，台股連續大漲，5日首度站上3萬點大關後，6日再漲471.26點、收在30576.30點，續創歷史新高。6日美股也同樣續創新高，法人分析，台股漲多後得提防短線震盪加劇，惟台積電下週即將召開法說會，市場高度期待，看好台積電法說會前台股有望維持高檔。

AI人工智慧題材持續發燒，週二華爾街股市延續2026年開年的牛市行情，道瓊和標普500指數收盤雙雙再創新高。道瓊工業指數上漲484.90點或0.99%，收在49462.08點。標普500指數上揚42.77點或0.62%，收6944.82點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲151.35點或0.65%，收23547.17點。費城半導體指數勁揚204.48點或2.75%，收7650.93點。

個股方面，輝達（NVIDIA）下跌0.88美元或0.47%，收在187.24美元；特斯拉（Tesla）大跌18.71美元或4.14%，收432.96美元；台積電ADR上漲5.18美元或1.61%，收327.43美元。

台新投信分析，全球AI浪潮下，台積電作為全球半導體成長火車頭，每逢法說會前夕，股價經常提早發動，如上季台積電法說會前2週，股價就先衝出2位數漲幅。

本季台積電法說會即將於15日登場，法說行情本週提前點火，週一股價大漲創高，並率領台股指數一舉突破3萬點大關。台新投信看好，台積電法說會前，市場等待利多出爐，主被動資金持續湧入，有望為股價提供強勁支撐，半導體相關類股仍然是今年台股的主軸。

台積電 法說會

