聽新聞
0:00 / 0:00

外資從台股提款 去年賣超4744億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台股大盤指數去年大漲五九二八點、漲幅百分之廿五點七三。金管會昨天發布外資（含陸資）投資國內證券最新統計，去年十二月外資賣超台股七九五點三四億元，創一一○年以來同期第二大賣超，也是一一○年以來單月第廿六大賣超。此外，去年全年外資賣超四七四四點三五億元，創下一一○年以來第四大累計賣超紀錄。

不過，外資去年累計淨匯入達三六八點四八億美元，創下史上第二大紀錄，僅次於前年的三七八點一七億美元。

對於外資去年淨匯入創史上第二高，但十二月賣超金額創一一○年以來的單月次高，法人指出，一來是外資投資台股規模擴大，而且台股市值規模也不斷成長，因此即使賣超比例不變，但賣超規模一定放大；二來則和國際政經情勢瞬息萬變有關，這使外資進出頻率增加，且加速獲利了結。

至於外資去年賣超台股，為何全年仍呈現累計淨匯入，金管會證期局副局長黃厚銘表示，外資買賣超和淨匯出入背後牽涉許多原因，外資對台股屬財務型投資，會依總體經濟、投資策略來做資產配置，短期可能因國際政經情勢變化調節持股，資金因此有匯出入，較難歸納具體原因。

統計也顯示，去年十二月外資淨匯入四十四億美元，為一一○年以來第廿大匯入、同期第四大淨匯入，去年累計淨匯入三六八點四八億美元，則為一一○年以來同期第二大累計淨匯入紀錄，僅次於一一三年的三七八點一七億美元。

外資 台股 美元

延伸閱讀

金管會統計2025年罰鍰收入出爐 達標率不到8成

台股3萬點「歷史新高」不敢買？存股哥直接加碼五張0056：下月領股息4萬5

台股3萬點…黃鐙輝曝為何自己投資大盤0050：「抱現金」才是最大風險！

台積電（2330）領軍飆台股…0050狂吸散戶！網不留情酸：00981A也是

相關新聞

台股再創新高 散戶成關鍵

台股大盤指數持續創高，但從資金流向來看，推升指數上攻的主力並非外資。統計本周兩個交易日，加權指數累計上漲逾一千兩百點，但...

2025年外資淨匯入368億美元刷次高 在台餘額飛越10兆元了

金管會公布，2025年12月外資淨匯入44億美元，約折合新台幣1,383億元（以12月底匯率31.438元計）。全年累計...

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

在台積電強勢領漲的帶動之下，台股今日再創史上新高點，台積電今日開低走高，而且尾盤再有戲劇性演出，一口氣上漲15元，跨越1...

Fed降息步調放緩？法人解析：全球央行進入降息觀察期

美國聯準會會議紀錄凸顯分歧，大多數官員認為適合進一步降息，公債殖利率則在2025年最後一個交易日回升，使債市漲跌互見，風...

外資從台股提款 去年賣超4744億

台股大盤指數去年大漲五九二八點、漲幅百分之廿五點七三。金管會昨天發布外資（含陸資）投資國內證券最新統計，去年十二月外資賣...

近一季台股原型ETF前五強出列 這檔搭上記憶體熱潮大漲逾三成

儘管2026開年地緣政治紛擾頻傳，受到台積電（2330）大漲帶動，台股仍不畏艱難突破三萬點再創歷史新高，但除了台積電之外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。