台股再創新高 散戶成關鍵

台股大盤指數持續創高，但從資金流向來看，推升指數上攻的主力並非外資。統計本周兩個交易日，加權指數累計上漲逾一千兩百點，但三大法人合計僅買超約百億元，其中外資及陸資甚至呈現賣超近五十億元，投信也站在賣方。相較之下，從融資餘額來看，散戶進場力道明顯升溫，成為撐盤的關鍵力量。

台股昨在台積電持續創高大漲的帶動下，指數開低走高，終場上漲四七一點、收三萬○五七六點，續寫歷史新猷。法人指出，隨台股快速走高，吸引不少散戶及法人積極加空，已醞釀上演一波軋空秀，短線行情將劍指三萬一千點。

在法人買盤相對保守的同時，散戶槓桿資金持續放大。根據統計，截至一月五日，台股融資餘額已攀升至三五一○億元，創下二○○八年六月以來的十七年新高，顯示投資人透過融資加碼股票的意願明顯提高。除了散戶外，市場人士指出，壽險公司進場補貨，也是台股上漲理由之一。

觀察法人結構，外資近期操作明顯趨於保守，多以區間調節與短線布局為主，並未隨指數創高而大幅加碼。

法人透露，外資對台股基本面仍維持正向看法，但在指數位階偏高之際，操作上轉為謹慎，買賣超金額明顯收斂，並非此波行情的主要發動者。

反觀盤面表現，近期強勢族群多集中在內資與散戶偏好的題材型類股，包括記憶體、面板、電子零組件等，相關個股成交量快速放大。法人指出，輔以「護國神山」台積電對大盤的拉抬，才讓大盤指數步步高升。

特別是昨天最後一盤，在市場特定買盤點火台積電下，指數大漲一二九點，推升行情一舉衝上歷史天花板。根據盤後資料交叉比對，昨天最後一盤點火助推的銀彈，主要來自市場主力，以及花旗、美銀等外資。台積股價昨開低走高，終場上漲卅五元、收一七○五元，再創天價。

此外，市場也傳出部分壽險資金近期出現回補動作。金融圈人士透露，去年第四季考慮將接軌國際財務報導準則第十七號保險合約（IFRS 17）後，股票的未實現評價損益不能再先放其他綜合損益（ＯＣＩ）不計入當期損益，因此壽險業者乾脆先賣股獲利了結，但接軌後自然有回補需求，「不然錢要往哪去」？

法人表示，台股在外資買盤未明顯擴大的情況下仍能持續創高，顯示內資與散戶資金在當前盤勢中的影響力顯著提高。「目前台股大約是三分之一外資，其他都是內資跟中實戶帶動」，只是近期融資同步升溫的行情，雖然短線動能強勁，但意味後續一旦指數出現波動，市場震盪幅度可能加大。