CES題材超級熱 23檔股價攻頂

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

CES 2026將開跑，多頭順勢點火台股，權王台積電（2330）昨（6）日持續刷新高價1,705元，帶動盤面同時有23檔個股、44檔台股ETF奔上天價，顯示資金正由權值股擴散至中小型電子股，尤其CES受惠題材夯，成股價創高族群焦點。

在23檔創高個股中，主要環繞在CES最熱門話題的AI族群。AI終端需求帶動記憶體規格升級與需求回暖，促使記憶體族群成為盤面焦點。其中，創見、宜鼎、群聯與南亞科、華東等昨日均攻上天價，群聯、南亞科更在買盤簇擁下亮燈漲停，分別收1,615元、228.5元。

台積電的「神山效應」正向下游供應鏈擴散。除封測巨頭日月光投控、晶圓測試廠穎崴雙雙攻頂，半導體設備與化學材料族群如帆宣、華景電、中砂及台特化等，皆因台積先進製程需求攀升而同步創新高價，加上CES展助攻，半導體業持續受矚目。

