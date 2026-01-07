快訊

台股再創高 醞釀軋空秀 短線行情劍指31,000點

經濟日報／ 記者魏興中尹慧中／台北報導
台股示意圖。 記者陳正興／攝影
台股昨（6）日在台積電（2330）持續創高大漲帶動下，指數開低走高，終場大漲471點、收30,576點，續刷歷史新高，成交量7,632.3億元為史上第三高。法人指出，台股快速走高，不少散戶及法人開始放空，已醞釀上演一波軋空秀，短線行情將劍指31,000點大關。

台股近來強勢表態，指數不斷創下歷史新高，技術指標紛紛高檔鈍化，引動市場空單不斷增加。近周來，不論是代表散戶的融券張數，或代表法人的借券賣出金額，均呈現增加態勢，預示軋空行情已蓄勢待發。

台股昨再刷新多項紀錄，包括加權指數收盤30,576點，今年來短短三個交易日，指數已大漲1,613點；台指期同步衝高至30,617點史高；集中市場市值攀升至99.6兆元，上市櫃合計107.1兆元，今日有望挑戰集中市場「單獨破百兆」紀錄。

昨天外資買超台股28.41億元，轉賣為買；投信賣超27.79億元，連八賣、累計賣超255.03億元；自營商買超91.97億元，連三買、累計買超311.82億元；合計三大法人買超台股92.6億元。八大公股行庫則賣超63.66億元。

展望後市，包括富邦投顧董事長陳奕光、凱基投顧董事長朱晏民、台新投顧副總黃文清等認為，昨日台股價漲量縮，雖然量能萎縮，但依舊保持在20日均量之上，且指數不僅守住大量低點，且均線多頭排列，有利後續持續上攻。

此外，台股快速上漲，融券空單及借券賣出金額均不斷上漲，若指數持續上揚，勢必迫使空單回補，將進一步推升行情走強。

