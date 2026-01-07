台股買盤追捧 閃現32千金

隨台股不斷創高走揚，市場買盤積極追捧，帶動昨（6）日盤中閃現32千金，創下歷史紀錄。法人指出，千金股是台股高估值的代表，也是台股重要的多空風向球，隨檔數不斷增加，預期將激勵行情再寫新猷。

新年開紅盤後，台股連三漲、大漲逾千點，表現相當強勁。在散戶、主力、法人紛紛搶買下，千金股漲多跌少，檔數也不斷增多，由2日的27檔增至5日的29檔，昨日最終雖也收29檔，但盤中則出現32檔，改寫紀錄。

昨日29檔千金股中，以群聯（8299）亮燈漲停最強勢，台光電、力旺、智邦等也漲逾4%，精測、台達電等則超過2%。其中包括台積電、穎崴、台光電、創意、群聯等，收盤價均創新高。勤誠、亞德客-KY早盤一度衝上千元，原本的千金股印能科技開低走低，跌出千元榜。

法人解析，千金股族群普遍具有特殊利基，往往能帶來強大的獲利成長性，因此均為台股高估值股的代表。隨千金股族群股價強勢上揚，墊高本益比與股價淨值比，勢將拉動其他族群比肩看齊，等同是助推行情向上的領先指標。

昨日股王信驊雖未創下歷史新高，但仍大漲95元、收7,200元。由於信驊的伺服器管理晶片（BMC）隨GB300、ASIC放量而大幅成長，預示AI伺服器未來暢旺可期，將使整個台系AI伺服器供應鏈水漲船高。

統計目前股價介於900～1,000之間的準千金股有四檔，包括印能、勤誠、亞德客-KY、新應材。