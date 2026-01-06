近一季台股原型ETF前五強出列 這檔搭上記憶體熱潮大漲逾三成

儘管2026開年地緣政治紛擾頻傳，受到台積電（2330）大漲帶動，台股仍不畏艱難突破三萬點再創歷史新高，但除了台積電之外仍有許多股票走勢相當強勁，如股王信驊（5274）、華邦電（2344）、群聯（8299）、南亞科（2408）、旺宏（2337）等表現極佳，連帶使台新臺灣IC設計動能（00947）飆漲4.92%，除了是6日漲幅最大的台股ETF以外，近一季漲幅突破三成，勝過近半年掀起熱潮的主動式ETF，並於同步創下股價歷史新高、首次突破20元等佳績。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）發布最新報告指出，由於晶片產能不足、地緣政治不確定性以及全球半導體需求結構影響的推動，市場供給嚴重緊縮，本季一般型DRAM合約價格預計將大幅上漲55%至60%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也將季增33%至38%，激勵相關族群強勢上攻。

全台唯一聚焦在IC設計的ETF台新臺灣IC設計（00947）今日受惠，開盤即開漲並隨IC設計族群股價表現一路走高，大漲近5%，除囊括信驊等IC設計個股外，00947指數編製也與時俱進，將記憶體IC設計等相關細分產業納入指數採樣範圍，前七大成分股權重皆逾7%，分別為華邦電、聯發科（2454）、南亞科、群聯、台達電（2308）、信驊及創意（3443）。台新投信表示，台新臺灣IC設計含括許多高單價IC設計個股，透過一張約2萬元的ETF，能讓投資人有效參與IC設計個股的成長。

據統計，近一季加權報酬指數上漲14.4%，台股原型ETF前五強依序為台新臺灣IC設計34.3%、新光臺灣半導體30（00904）的27.2%、主動統一台股增長（00981A）22.2%、富邦科技（0052）20.3%、兆豐台灣晶圓製造（00913）20.1%。