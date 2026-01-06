程泰申報轉讓宇隆1,600張持股

工具機大廠程泰（1583）機械6日公告，申報董事本人轉讓1,600張宇隆（2233）持股；程泰原持有宇隆4,947張又216股宇隆股票，若順利賣完，將剩下3,347張零216股。據了解，程泰當初持有宇隆股票每張成本約70至80元。

程泰集團原持有超過6,000張宇隆股票，去年改選獲選1席董事、2席獨董；據了解，只要轉讓不超過半數3,000張，就不必辭去董事職位。而相關處分利益預計第1季認列，可望帶動第1季獲利。

程泰集團旗下程泰、亞崴（1530）近年投資宇隆等多檔股票，其中宇隆股價漲幅最大，推升兩公司2024年獲利均飆史上新高。但去年第1季台股下跌，程泰認列金融評價損失9.78億元，亞崴認列近3.15億元損失，導致兩家公司上半年虧損均創歷史新高。

程泰集團會長楊德華為減少受投資股票股價漲跌，認列金融評價損失影響，策略性減持宇隆股票。程泰去年8月22日曾申報轉讓2,800張宇隆股票，期間共賣出1,000張持股。

程泰憑藉未實現金融評價利益及匯兌利益等超過4億元業外收益挹注，去年第3季轉虧為盈，每股稅後純益2.93元；累計前三季每股稅後虧損5.75元，已較上半年虧損8.63元大幅收斂。

亞崴也因受惠出售宇隆股票獲利挹注，以及新台幣匯率趨穩，第3季轉虧為盈，每股稅後純益1.26元；累計前三季每股稅後虧損2.81元，亦較上半年虧損4.07元收斂。

楊德華指出，集團目前在手訂單約16億元，與過去平均20億元相比，減少約二成。中國大陸市場雖然不好，但對4加1軸中高階機種仍有需求，期盼今年第2季以後景氣能明朗化。