快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

848家敲定股東會日期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年上市、上櫃、興櫃公司股東常會日期及召開方式事前登記作業開跑，第一天便有九成七的上櫃公司上線登記。櫃買中心（Taipei Exchange）提醒尚未上線登記的公司最遲應於3月16日前上線登記。

櫃買中心表示，今年上市上櫃興櫃公司股東常會日期及召開方式事前登記作業，自5日上午9點開放登記，經統計截至5日下午2時止，上櫃公司已有848家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司874家數比率為97%。

其中，623家登記召開實體股東會，24家登記召開視訊輔助股東會；興櫃公司有332家上線登記預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司351家數比率為94.5%，其中252家登記召開實體股東會，一家登記召開視訊輔助股東會。

經櫃買中心統計，5月22日、5月25日至5月29日、6月11日至6月12日、6月16日至6月17日、6月23日至6月24日及6月26日等13日股東常會日期已登記額滿（每日80家為上限）。

不過，為鼓勵公司股東使用電子投票，若上櫃及興櫃公司於最近一年股東會（含臨時會），曾有一次電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率達50％以上且章程載明採用董監候選人提名制者，不受股東常會每日召開80家的限制。

股東會 櫃買中心 興櫃

延伸閱讀

宮﨑駿85歲生日快樂：從《魯邦三世》到《蒼鷺與少年》19部經典溫暖我心

2026年股東會召開日期開放登記 13個旺日額滿

機車考照大改版！1/30起取消是非題 題目全變選擇題 情境題暴增

神人團隊？Riot Games耍蠢導致全球玩家無法登入《英雄聯盟》

相關新聞

台股再創高 醞釀軋空秀 短線行情劍指31,000點

台股昨（6）日在台積電持續創高大漲帶動下，指數開低走高，終場大漲471點、收30,576點，續刷歷史新高，成交量7,63...

台股再創新高 散戶成關鍵

台股大盤指數持續創高，但從資金流向來看，推升指數上攻的主力並非外資。統計本周兩個交易日，加權指數累計上漲逾一千兩百點，但...

輝達秀最強AI 晶片 宣布Rubin平台量產 台積、鴻海、廣達等吃補

輝達執行長黃仁勳5日宣布，最新Rubin平台AI晶片已進入量產，運算速度將是Blackwell平台倍數以上增長，且成本更...

CES題材超級熱 23檔股價攻頂

CES 2026將開跑，多頭順勢點火台股，權王台積電昨（6）日持續刷新高價1,705元，帶動盤面同時有23檔個股、44檔...

無懼AI泡沫！2026台股牛市持續：台積電站上2000元、投資避開這三大類股

2025年台股創歷史新紀錄，高低點震盪逾萬點，專家還看好2026年能挑戰三萬四千點？

台股買盤追捧 閃現32千金

隨台股不斷創高走揚，市場買盤積極追捧，帶動昨（6）日盤中閃現32千金，創下歷史紀錄。法人指出，千金股是台股高估值的代表，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。