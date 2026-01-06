848家敲定股東會日期
今年上市、上櫃、興櫃公司股東常會日期及召開方式事前登記作業開跑，第一天便有九成七的上櫃公司上線登記。櫃買中心（Taipei Exchange）提醒尚未上線登記的公司最遲應於3月16日前上線登記。
櫃買中心表示，今年上市上櫃興櫃公司股東常會日期及召開方式事前登記作業，自5日上午9點開放登記，經統計截至5日下午2時止，上櫃公司已有848家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司874家數比率為97%。
其中，623家登記召開實體股東會，24家登記召開視訊輔助股東會；興櫃公司有332家上線登記預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司351家數比率為94.5%，其中252家登記召開實體股東會，一家登記召開視訊輔助股東會。
經櫃買中心統計，5月22日、5月25日至5月29日、6月11日至6月12日、6月16日至6月17日、6月23日至6月24日及6月26日等13日股東常會日期已登記額滿（每日80家為上限）。
不過，為鼓勵公司股東使用電子投票，若上櫃及興櫃公司於最近一年股東會（含臨時會），曾有一次電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率達50％以上且章程載明採用董監候選人提名制者，不受股東常會每日召開80家的限制。
