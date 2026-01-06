三大產業給力 Power UpTW踴躍參與

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨公司治理趨勢形成見勝，愈來愈多上市公司響應。產業分布來看，根據臺灣證券交易所統計，在上一個完整年度中，以電子零組件業、半導體業、電腦及周邊設備業等三大產業最響應「Power UpTW提升企業價值計畫」。

證交所指出，提升企業價值計畫展現出「公司治理領先群帶動示範」的特點，在第11屆（2024年）公司治理評鑑前20%的195家公司中，已有接近八成、154家公司公告響應「Power UpTW提升企業價值計畫」，積極透過透明的策略揭露與股東建立互信，創造實質競爭優勢。

從產業分布來看，公告家數前三大產業分別為電子零組件業44家、半導體業43家及電腦及周邊設備業32家，這些產業不論在市值或家數均展現強大影響力。若就產業內的揭露家數比率分析，部分產業展現極高的凝聚力，如金融保險業達91%、造紙工業揭露比率達71%，電子通路業、建材營造、航運業、觀光餐旅、居家生活、資訊服務業、電機機械、生技醫療業、電腦及周邊設備業、綠能環保及油電燃氣業，均有50%以上的上市公司揭露。

