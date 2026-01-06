Power UpTW計畫 反應熱烈

臺灣證券交易所推動「Power UpTW提升企業價值計畫」，截至去年12月31日，有487家上市公司響應並公告相關計畫，占上市公司總家數45.81%。

回顧推動歷程，響應家數自去年5月的四家成長至年底的487家，顯示透過提升企業價值以強化公司治理已成為台灣資本市場的重要事項，證交所鼓勵各上市公司積極參與此項計畫並持續提升揭露品質。

證交所為進一步協助上市公司精進計畫內容，已於去年12月五場「ESG評鑑宣導會」說明提升企業價值計畫相關規範，並分享優良實踐案例。另去年12月31日於公司治理中心網站公告「提升企業價值計畫揭露指引」(https://cgc.twse.com.tw/lawTWSE/listCh)。此次修訂重點聚焦計畫內容具體化與邏輯一致性，引導企業參考以現況分析、政策與計畫設定、溝通與追蹤等架構優化計畫內容。

以現況分析來說，可就公司過去總股東報酬率（TSR）、加權平均資金成本（WACC）、獲利能力指標（如ROIC、ROE等） 或市場評價指標（如PBR、PER等）等提出具體數據及跨年度趨勢分析，並與同業及市場平均比較。若公司同時經營多元事業，建議分事業別檢視，以反映不同風險及報酬特性。

政策與計畫設定方面，則是鼓勵企業針對績效不佳項目及重點發展事項提出具體的政策、短中長期目標、規劃期限，以及針對降低資金成本、提升獲利能力、市場評價與公司治理的具體強化措施。

最後是溝通與追蹤，鼓勵企業就提升企業價值資訊與投資人積極溝通，並採用簡報、圖表或其他視覺化方式，提升投資人的理解與可讀性。另建議企業每年至少進行一次檢視進度，滾動修正政策與措施，並更新揭露資訊。

為進一步鼓勵企業響應並將計畫內容深化，證交所2026年啟動的「第1屆ESG評鑑」就提升企業價值計畫設計雙重得分機制。除一般指標G-7要求公司制定提升企業價值具體措施、提報董事會並揭露於專區外，亦針對揭露架構完善的企業增設了「較佳實踐公司」額外加分題，鼓勵上市公司善用前述評鑑誘因，並參考新版「提升企業價值計畫揭露指引」及較佳案例等，以提升計畫品質，將計畫由形式揭露轉化為實質策略溝通。