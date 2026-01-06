快訊

F-16戰機失事 賴總統指示全力搜救：務必以確保人員平安為最高目標

台灣人為何這麼愛去日本玩？一票人曝3誘因：哪一國比得上

空軍證實！F-16戰機豐濱外海失聯 飛行員跳傘搜救中

康普、天弘化 去年12月營收年增近倍數躍增

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

康普（4739）及子公司天弘化（7742）6日公布12月營收，母、子年增雙雙躍增近一倍。其中，康普12月營收6.53億元，年增98.13%，去年全年累計營收61.91億元，年增51.17%。

康普表示，上月營收及去年全年營收較前年同期增加，主因為動力電池材料銷售增加。康普去年於法說會上表示，已成功切入日本與歐洲車廠供應鏈，並開始出貨。此外，回收材料的研發與生產亦依計畫推進，依照目前客戶排程，台灣產線接下來幾季都可望維持高稼動率，加上越南廠、電子級硫酸業務成長，三大業務穩健推進下，對營運審慎樂觀。

康普子公司天弘化也於同日公布12月營收1.38億元，年增93.73%；去年全年營收11.7億元，年增42.43%。

天弘化表示，去年度因銷售組合變動，使得銷售金額增加，故上月營收較前年同期成長。據了解，天弘化主要產品為新能源材料（硫酸鈷）、草酸、電子級化學品及特用化學品。其中硫酸鈷主要應用為電動車三元電池正極材料；草酸應用於食品添加及電子化學品添加；特用化學品則包含蝕刻／面板用蝕刻液等。

營收 電池

延伸閱讀

家登、弘塑 選逾三個月

化工業…科技業櫥窗 取得話語權

矽科宏晟公開申購逾19萬筆 中籤率僅0.4%

雙鍵 切入高階CCL材料鏈

相關新聞

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

在台積電強勢領漲的帶動之下，台股今日再創史上新高點，台積電今日開低走高，而且尾盤再有戲劇性演出，一口氣上漲15元，跨越1...

Fed降息步調放緩？法人解析：全球央行進入降息觀察期

美國聯準會會議紀錄凸顯分歧，大多數官員認為適合進一步降息，公債殖利率則在2025年最後一個交易日回升，使債市漲跌互見，風...

多頭持續狂歡！台積電鉅額交易刷上1,723.19元新高 加權指數劍指31K

台積電（2330）沒有最狂只有更狂！6日盤後鉅額交易首次突破1,700元關卡，出現1,723.19元歷史最新價格。台積電...

把台股當提款機！外資去年淨匯入和賣超台股 創歷年第二、第四大

金管會今日發布外資及陸資投資國內證券最新統計，114年12月單月外陸資賣超上市櫃股票795.34億元，為自110年以來單...

外資由賣轉買！買超逾28億聚焦ETF 調節台積電7990張

台股今天漲471.26點，收在30576.30點，續創新高，三大法人合計買超93.5億元，外資由賣轉買，今天買超逾28億...

台股續創新高！今上漲471.26點 三大法人買超93.5億元

台股6日挾帶前一天大漲的氣勢繼續衝高，上漲471.26點，終場收在30,576.3點，連兩天刷新歷史高點，漲幅1.57%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。