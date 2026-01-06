康普、天弘化 去年12月營收年增近倍數躍增

康普（4739）及子公司天弘化（7742）6日公布12月營收，母、子年增雙雙躍增近一倍。其中，康普12月營收6.53億元，年增98.13%，去年全年累計營收61.91億元，年增51.17%。

康普表示，上月營收及去年全年營收較前年同期增加，主因為動力電池材料銷售增加。康普去年於法說會上表示，已成功切入日本與歐洲車廠供應鏈，並開始出貨。此外，回收材料的研發與生產亦依計畫推進，依照目前客戶排程，台灣產線接下來幾季都可望維持高稼動率，加上越南廠、電子級硫酸業務成長，三大業務穩健推進下，對營運審慎樂觀。

康普子公司天弘化也於同日公布12月營收1.38億元，年增93.73%；去年全年營收11.7億元，年增42.43%。

天弘化表示，去年度因銷售組合變動，使得銷售金額增加，故上月營收較前年同期成長。據了解，天弘化主要產品為新能源材料（硫酸鈷）、草酸、電子級化學品及特用化學品。其中硫酸鈷主要應用為電動車三元電池正極材料；草酸應用於食品添加及電子化學品添加；特用化學品則包含蝕刻／面板用蝕刻液等。