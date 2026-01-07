快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

就市論勢／記憶體、太空經濟 聚光

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

台股展現強勁的元月行情。加權指數昨（6）日終場漲471點，漲幅1.5%，收30,576點。成交量約7,632億元，顯示市場資金在AI長線願景驅動下，正進行瘋狂系統性加碼。

台積電（2330）無疑是大盤突破3萬點頭號功臣。台積電2奈米製程爬升速度遠超預期，已確定在今年上半年進入大規模量產階段。作為輝達次世代Rubin平台唯一代工夥伴，2奈米訂單能見度已直達2027年，完全占據全球高階AI運算晶片代工市場。

此外，1月台積電法說會市場也預期將再度上調資本支出，連帶廠務工程、半導體設備，先進封裝等相關供應鏈也將同步受到市青睞。

輝達執行長黃仁勳於CES 2026演講中確認，Vera Rubin平台已全面進入量產。此舉引發市場對Rubin供應鏈的重新定價。由於Rubin對傳輸速率與功耗要求極高，帶動光通訊、矽光子及高階載板強勁需求。

因Rubin平台規格大幅升級，上游材料如CCL、高階玻纖布、銅箔等因缺料上調報價，相關廠商股價表現將持續受惠。記憶體股價表現強勢，由於HBM持續擠壓傳統DRAM產能，標準型記憶體報價出現結構性補漲，漲價循環預計比以往更持久。

科技股的想像空間更延伸至太空領域，特斯拉執行長馬斯克積極推動的星鏈計畫意圖布建太空AI運算網絡，帶動太空經濟概念股強勢表態。傳統產業近期受資金排擠效應影響，股價表現相對溫吞。

投資建議

核心配置半導體先進製程相關產業。鑑於其在2奈米與Rubin平台的絕對優勢，已是台股防禦與進攻兼備的最佳首選。

台積電 平台 市場

