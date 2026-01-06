多頭持續狂歡！台積電鉅額交易刷上1,723.19元新高 加權指數劍指31K

台積電（2330）沒有最狂只有更狂！6日盤後鉅額交易首次突破1,700元關卡，出現1,723.19元歷史最新價格。台積電現貨今日也戲劇性開低走高扭轉頹勢，終場上漲35元收在最高點的1,705元，法人估算，台積電盤後鉅額交易與現貨收盤的溢價，換算成加權指數漲點仍有150點空間，短線指數上看30,725點，可望進一步劍指31,000大關。

台積電今日盤後鉅額配對交易共計21筆，價格上下區間介於1,723.19元至1,616.86元之間，總成交張數為5,345.5張、總成交金額為89.83億元，加權平均價格為1,680.55元，微幅低於現貨收盤價格。

據統計，台積電鉅額交易1月6日首次出現1,700元以上新天價，且歷史前六高價格均在今日出現，其中前四高落在1,700元以上，分別為：1,723.19元、1,723.16元、1,705.00元、1,703.88元。

整體上市盤後鉅額交易市場6日維持熱絡，各股票的總交易金額達105.41億元，帶動上市加權指數成交值達7,632億元，為歷史第三高單日成交量，僅次於昨日的1月5日8,007億元、2021年5月12日的7,828億元。