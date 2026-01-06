把台股當提款機！外資去年淨匯入和賣超台股 創歷年第二、第四大

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
將台股當提款機，外資2025年淨匯入和賣超台股分別創歷年第二、第四大紀錄。圖／本報資料照片
金管會今日發布外資及陸資投資國內證券最新統計，114年12月單月外陸資賣超上市櫃股票795.34億元，為自110年以來單月第26大賣超，並為歷年12月第二大賣超，另114年截至12月底，累計去年全年賣超新臺幣4744.35億元 ，創下史上同期第4大累計賣超紀錄。

台股大盤指數一路創新高，外資可說是最為主力的買盤，但隨著投資規模擴大，賣超紀錄也創歷年同期前四強，例如，台股12月雖上漲1337點，但金管會統計顯示，12月外陸資賣超795.34億元亦創史上12月份的第二大賣超記錄。

對於外資賣超創歷年同期前四強，但淨匯入則為史上第二高這種看似矛盾的現象，法人指出，一來是外資投資台股規模擴大，而且台股市值規模也不斷成長，因此即使賣超比例不變，但賣超規模一定放大；二來則和國際政經情勢瞬息萬變有關，這使外資進出頻率增加，且更加速獲利了結，例如在去年12月外資當月賣超就創歷年12月次高紀錄。

統計也顯示，去年12月單月份外陸資淨匯入44.00億美元，為自110年以來第20大匯入，同期第4大淨匯入，114年截至12月底累計淨匯入368.48億美元，則為自110年以來同期第2大累計淨匯入紀錄，僅次於113年全年的378.17億美元，倘若2025年底匯率收盤價31.438兌1美元計算，折合新台幣約1兆1584億元，創下史上第二大淨匯入紀錄，僅次於2024年的378.17億美元。

據金管會近5年來統計顯示，111年淨匯出135.8億，而110年、112年則分別淨匯入210.51億和294.78億元，相較之下，113年及114年的外匯淨匯入量能由此可見，也推升台幣升值壓力。

淨匯入 外資 台股 金管會

