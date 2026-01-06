快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

外資由賣轉買！買超逾28億聚焦ETF 調節台積電7990張

中央社／ 台北6日電
台股今天漲471.26點，收在30576.30點，續創新高，三大法人合計買超93.5億元，外資由賣轉買，今天買超逾28億元，敲進熱門ETF、華新、聯電等，調節面板雙虎；台積電收1705元再飆天價，但外資今天賣超約7990張。本報資料照片
台股今天漲471.26點，收在30576.30點，續創新高，三大法人合計買超93.5億元，外資由賣轉買，今天買超逾28億元，敲進熱門ETF、華新、聯電等，調節面板雙虎；台積電收1705元再飆天價，但外資今天賣超約7990張。本報資料照片

台股今天漲471.26點，收在30576.30點，續創新高，三大法人合計買超93.5億元，外資由賣轉買，今天買超逾28億元，敲進熱門ETF、華新、聯電等，調節面板雙虎；台積電收1705元再飆天價，但外資今天賣超約7990張。

三大法人今天合計買超93.5億元。其中，自營商買超91.97億元，投信賣超26.88億元，外資及陸資買超28.41億元。

值得注意的是，外資由賣轉買，自營商連續3個交易日買超，投信則連續8個交易日賣超。

根據公開資訊指出，外資今天買超前10大名單中，由00919群益台灣精選高息居冠領先，外資單日買超逾4.8萬張，買超華新逾4.5萬張居第2，接續為國泰永續高股息、聯電、南亞、國巨、元大滬深300正2、華通、元大金、南茂。

外資賣超前10名清單中，友達居冠，賣超逾4.9萬張，元大台灣50、鴻海分居2、3名，賣超張數分別約為4.8萬張、1.2萬張，其餘依序為群創、富邦科技、宏碁、華東、台積電、台新新光金、元晶。

台積電終場上漲35元，收1705元，再飆天價，不過，外資今天調節台積電7990張，累計5日合計賣超逾1.7萬張。

投信買超清單中，華邦電、台新新光金、玉山金位居前3名，賣超前3名為聯電、元大金、中信金。

外資 ETF 三大法人 自營商

延伸閱讀

台積電再創新天價！黃暐瀚：赴美設廠時就說了 相信魏哲家

台積電（2330）領軍飆台股…0050狂吸散戶！網不留情酸：00981A也是

台指期收30,617點上漲308點 台積電期收1,715元上漲25元

台股靠台積電（2330）直接飛越3萬點！股添樂火車上被問0056還能買嗎：沒這麼差

相關新聞

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

在台積電強勢領漲的帶動之下，台股今日再創史上新高點，台積電今日開低走高，而且尾盤再有戲劇性演出，一口氣上漲15元，跨越1...

Fed降息步調放緩？法人解析：全球央行進入降息觀察期

美國聯準會會議紀錄凸顯分歧，大多數官員認為適合進一步降息，公債殖利率則在2025年最後一個交易日回升，使債市漲跌互見，風...

外資由賣轉買！買超逾28億聚焦ETF 調節台積電7990張

台股今天漲471.26點，收在30576.30點，續創新高，三大法人合計買超93.5億元，外資由賣轉買，今天買超逾28億...

台股續創新高！今上漲471.26點 三大法人買超93.5億元

台股6日挾帶前一天大漲的氣勢繼續衝高，上漲471.26點，終場收在30,576.3點，連兩天刷新歷史高點，漲幅1.57%...

黑鮪魚新年首拍5.1億日圓天價破紀錄 日股好兆頭

日本東京豐洲市場5日舉行例行的新年首次拍賣，青森縣大間町產的一條243公斤重黑鮪魚，以5億1030萬日圓（約324萬美元...

誰買的？台積電最後一盤爆7741張買單收1705元、再創新高市值飆44兆元

台股6日再創歷史新高，收在最高的30,576.3點，上漲471.26點，權王台積電（2330）最後一盤爆7,741張買單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。