外資由賣轉買！買超逾28億聚焦ETF 調節台積電7990張

台股今天漲471.26點，收在30576.30點，續創新高，三大法人合計買超93.5億元，外資由賣轉買，今天買超逾28億元，敲進熱門ETF、華新、聯電等，調節面板雙虎；台積電收1705元再飆天價，但外資今天賣超約7990張。

三大法人今天合計買超93.5億元。其中，自營商買超91.97億元，投信賣超26.88億元，外資及陸資買超28.41億元。

值得注意的是，外資由賣轉買，自營商連續3個交易日買超，投信則連續8個交易日賣超。

根據公開資訊指出，外資今天買超前10大名單中，由00919群益台灣精選高息居冠領先，外資單日買超逾4.8萬張，買超華新逾4.5萬張居第2，接續為國泰永續高股息、聯電、南亞、國巨、元大滬深300正2、華通、元大金、南茂。

外資賣超前10名清單中，友達居冠，賣超逾4.9萬張，元大台灣50、鴻海分居2、3名，賣超張數分別約為4.8萬張、1.2萬張，其餘依序為群創、富邦科技、宏碁、華東、台積電、台新新光金、元晶。

台積電終場上漲35元，收1705元，再飆天價，不過，外資今天調節台積電7990張，累計5日合計賣超逾1.7萬張。

投信買超清單中，華邦電、台新新光金、玉山金位居前3名，賣超前3名為聯電、元大金、中信金。