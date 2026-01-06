快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

29歲歌手Jin Denim驚傳意外逝世！親妹發文證實：病魔纏身多年

台股續創新高！今上漲471.26點 三大法人買超93.5億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。記者陳正興／攝影
台股示意圖。記者陳正興／攝影

台股6日挾帶前一天大漲的氣勢繼續衝高，上漲471.26點，終場收在30,576.3點，連兩天刷新歷史高點，漲幅1.57%，成交量7,335.48億元，三大法人買超93.5億元。統計台股兩天共漲了1,226.49點，但三大法人只買超125.35億元，法人整體著墨不多。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超28.41億元，投信賣超26.89億元，自營商買超（合計）91.98億元，其中自營商（自行買賣）買超27.7億元，自營商（避險）買超64.27億元。

台積電（2330）再創新高，收在1,705元，漲幅2.1%，集邦科技預估本季一般型DRAM合約價將較上季大漲55%至60%；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也將季增33%至38%；記憶體相關族群漲勢凌厲，旺宏（2337）、南亞科（2408）、力積電（6770）都衝上漲停板，華邦電（2344）收104元，衝上百元大關，華東（8110）上漲逾7%。研調機構預測1月起電視面板報價全面上漲，包括32吋、43吋、55吋與65吋將全面調漲1美元，面板三虎群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）都漲停鎖死，群創收盤中衝達漲停21.85元，為2021年7月以來的新高價，短線漲幅72.72%。

台股 三大法人 漲停 自營商

