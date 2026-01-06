聽新聞
0:00 / 0:00
台股續創新高！今上漲471.26點 三大法人買超93.5億元
台股6日挾帶前一天大漲的氣勢繼續衝高，上漲471.26點，終場收在30,576.3點，連兩天刷新歷史高點，漲幅1.57%，成交量7,335.48億元，三大法人買超93.5億元。統計台股兩天共漲了1,226.49點，但三大法人只買超125.35億元，法人整體著墨不多。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超28.41億元，投信賣超26.89億元，自營商買超（合計）91.98億元，其中自營商（自行買賣）買超27.7億元，自營商（避險）買超64.27億元。
台積電（2330）再創新高，收在1,705元，漲幅2.1%，集邦科技預估本季一般型DRAM合約價將較上季大漲55%至60%；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也將季增33%至38%；記憶體相關族群漲勢凌厲，旺宏（2337）、南亞科（2408）、力積電（6770）都衝上漲停板，華邦電（2344）收104元，衝上百元大關，華東（8110）上漲逾7%。研調機構預測1月起電視面板報價全面上漲，包括32吋、43吋、55吋與65吋將全面調漲1美元，面板三虎群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）都漲停鎖死，群創收盤中衝達漲停21.85元，為2021年7月以來的新高價，短線漲幅72.72%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言