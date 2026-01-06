快訊

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

機器人全面啟動？ 廣明強勢上攻、價量齊揚

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

廣明（6188）6日受惠於機器人題材發酵，開盤股價便扶搖直上，一路強攻，距離漲停僅差一步之遙，回檔略作休整後，尾盤再度上攻，收盤價116.5元、上漲8.5元，漲幅7.87%，成交量放大至15,318張。

本周重頭戲CES展上，諸多廠商各顯神通，OpenAI扶持的機器人新創公司X1展示其家務人形機器人NEO，該機器人於去年10月末開放預訂，計劃今年開始向美國市場交付。這意味著機器人不再只是實驗室裡的產物，而是正式走向消費市場。此外，美國IC設計大廠高通也推出新一代機器人「一站式」架構，將硬體、軟體以及複合式AI整合在一起，目標是為從小型家用機器人到全尺寸人形機器人在內的各種形態提供動力。

法人表示，廣明有機會母憑子貴，旗下達明機器人是輝達（NVIDIA）合作多年的好夥伴，而輝達作為AI的領頭羊，其在推進機器人的訓練模型上，具有相當大的優勢，一旦開發成功，達明便是首當其衝的受惠者，而廣明自然有機會連帶受惠。因此法人看好隨著機器人市場動能持續走強下，廣明營運成長動能值得期待。

達明機器人 市場 AI

延伸閱讀

CES 2026／邁向實體AI 現代汽車美國廠2028年啟用人形機器人

黃仁勳大秀全新 Rubin 晶片 宣告已全面量產 大客戶下半年正式部署

老美愛用 ChatGPT 問診 每天逾4,000萬人

CES來了 輝達再掀電力革命… 中砂、昇陽半等受惠

相關新聞

驚見「32千金」創紀錄！這3檔都來敲門 還有四大千金寫天價

台股6日持續上演史詩級行情！大盤隨台積電（2330）翻紅衝上30471.39點新高，盤中更一度閃見「32千金」列隊，刷新...

尖點營收／12月4.66億元、月增6.5%創新高 全年突破44億元

尖點（8021）6日公布自行結算民國114年12月份合併營收為新台幣466,079仟元，較上月增加6.50%，較113年...

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二...

台灣大TWEX 開放全民買幣

台灣大（3045）昨（5）日宣布，台灣大虛擬資產交易所TWEX去年上線後，先開放台灣大用戶使用，每月註冊用戶數二位數成長...

億而得1月22日上櫃 承銷價60元

嵌入式非揮發記憶體矽智財廠億而得（6423）將於1月22日掛牌上櫃，承銷價暫定60元。董事長暨總經理黃文謙昨（5）日表示...

聯茂去年12月、去年營收 譜寫雙高

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布去年12月營收31.71億元，創新高，月增5.8%，年增30.2%；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。