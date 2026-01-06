誰買的？台積電最後一盤爆7741張買單收1705元、再創新高市值飆44兆元

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台股6日再創歷史新高，收在最高的30,576.3點，上漲471.26點，權王台積電（2330）最後一盤爆7,741張買單，再拉升股價收在最高的1,705元，上漲35元，漲幅2.1%，市值飆上44.21兆元。

台股早盤以29,933.65點開低，但盤中拉升翻紅，終場收在最高的30,576.3點，上漲471.26點，漲幅1.57%，權王台積電早盤以1,645元開出，下跌25元，股價開低走高盤中翻紅，最後一盤爆出7,741張買單，一口氣再拉升15元，股價以1,705元收盤，上漲35元，影響大盤指數約287點。

台積電預計1月15日召開法說會，預期將釋出好消息，包括去年財報獲利佳、今年展望樂觀、資本支出增加、先進製程漲價題材等，法說會前資金提早卡位，推升股價持續刷新歷史紀錄。

美國消費性電子展（CES 2026）開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代AI超級電腦Vera Rubin已全面進入量產；他透露，全新的AI晶片Vera Rubin晶片，就是先前二度飛抵台灣希望台積電、鴻海（2317）、廣達（2382）等供應鏈全力配合增產的新一代AI利器。

台積電先進製程方面的進展順利，在官網上更新資訊，釋出2奈米（N2）技術已如期在2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。

台積電 奈米

