誰買的？台積電最後一盤爆7741張買單收1705元、再創新高市值飆44兆元
台股6日再創歷史新高，收在最高的30,576.3點，上漲471.26點，權王台積電（2330）最後一盤爆7,741張買單，再拉升股價收在最高的1,705元，上漲35元，漲幅2.1%，市值飆上44.21兆元。
台股早盤以29,933.65點開低，但盤中拉升翻紅，終場收在最高的30,576.3點，上漲471.26點，漲幅1.57%，權王台積電早盤以1,645元開出，下跌25元，股價開低走高盤中翻紅，最後一盤爆出7,741張買單，一口氣再拉升15元，股價以1,705元收盤，上漲35元，影響大盤指數約287點。
台積電預計1月15日召開法說會，預期將釋出好消息，包括去年財報獲利佳、今年展望樂觀、資本支出增加、先進製程漲價題材等，法說會前資金提早卡位，推升股價持續刷新歷史紀錄。
美國消費性電子展（CES 2026）開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代AI超級電腦Vera Rubin已全面進入量產；他透露，全新的AI晶片Vera Rubin晶片，就是先前二度飛抵台灣希望台積電、鴻海（2317）、廣達（2382）等供應鏈全力配合增產的新一代AI利器。
台積電先進製程方面的進展順利，在官網上更新資訊，釋出2奈米（N2）技術已如期在2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言